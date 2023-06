De neoprit! După Benzema, arabii vor să transfere încă un atacant celebru

Cu Cristiano Ronaldo și Karim Benzema deja prezenți în Arabia Saudită, la Al Nassr, respectiv Al Ittihad, încă o echipă vizează transferul unui atacant de top.

Este vorba despre Al Taawon, locul 5 din Arabia Saudită, care este gata să înainteze o ofertă pentru Mauro Icardi, fostul atacant de la Inter Milano, în prezent la Galatasaray, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Al Taawon ar urma să îi facă o ofertă verbală lui Icardi, însă rămâne de văzut care va fi răspunsul lui Icardi. Argentinianul ar fi foarte fericit la Galatasaray, acolo unde a reușit recent să câștige titlul de campion.

Icardi, sub contract cu PSG până în 2024, a fost împrumutat la Galatasaray în ultimul sezon, acolo unde a marcat 23 de goluri în 26 de apariții.

Astfel, un eventual transfer al lui Icardi în Arabia Saudită ar urma să decidă și de Paris Saint-Germain.

Understand Al-Taawoun FC are set to make verbal proposal to Mauro Icardi. Deal at early stages but Saudi clubs are again on it. ???????????????? #transfers

Icardi was very happy at Galatasaray last season and no decision has been made. It will also depend on PSG. pic.twitter.com/7zWVPrt7wz