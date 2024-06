Fostul portar este singurul român care și-a trecut în CV un titlu în Premier League. Costel Pantilimon a bifat în poarta celor de la Manchester City 29 de partide. Mai mult, a înregistrat 15 meciuri fără gol primit, iar în total a încasat 27 de goluri în perioada petrecută pe ”Etihad”.

”Cu cine ai rămas prieten de la Manchester City?” Costel Pantilimon a răspuns imediat: ”Aici ne-am întâlnit ultima dată”

La emisiunea Emoții Europene, Pantilimon a evidențiat că a urmar cursurile unei școli de antrenori din Țara Galilor alături de Gael Clichy și Yaya Toure, doi foști jucători de la Manchester City.

De asemenea, fostul portar a comentat și instalarea lui Vincent Kompany pe banca tehnică a celor de la FC Bayern Munchen, după un sezon palpitant în care a retrogradat cu FC Burnley în eșalonul secund al Angliei.

”(n.r. Cu cine ai rămas prieten?) Am rămas apropiat... Uite cu Gael Clichy și Yaya Toure am făcut școala de antrenori împreună în Țara Galilor și ne-am văzut. Ultima dată ne-am întâlnit mai mulți la retragerea lui Kompany. Sunt foarte rare cazurile când rămâi conectat, atunci când distanța e foarte mare.

(n.r. În Kompany crezi?) Da. Dar personalitatea lui îi permite să fie la nivelul ăsta. Nu are o experiență mare în antrenor, dar a învățat foarte mult de la Guardiola. Nu cred că e o întâmplare. Plus, ce a făcut el cu Burnley. Are toate atuurile să fie într-un mediu de genul. E tânăr. Mulți din generația nouă au început tot de la nivelul ăsta. Eu îl văd un om potrivit. Sper să reușească. Toți ochii sunt pe el”, a spus Costel Pantilimon la Emoții Europene.

Cariera lui Costel Pantilimon

Manchester City, Sunderland și Watford sunt echipele pentru care Costel Pantilimon a evoluat în Premier League. Fostul portar a mai evoluat și în Championship, timp de două sezoane, la Nottingham Forest. Costel Pantilimon a evoluat și în Spania, în La Liga, la Deportivo La Coruna, în sezonul 2017-2018, sub formă de împrumut de la Watford.

3,8 milioane de euro este suma totală pe care a plătit-o Manchester City în 2012, pentru a-l transfera pe Costel Pantilimon de la Poli Timișoara, potrivit Transfermarkt. În străinătate, portarul de 2,03 metri a mai evoluat la Omonia Nicosia (Cipru) și Denizlispor (Turcia).