Vineri seară, pe King Abdullah Sports City din Jeddah, s-a disputat finala Cupei Regelui din Arabia Saudită. Al Hilal s-a impus dramatic împotriva lui Al Nassr, după 1-1 la finalul primelor 120 de minute și 5-4 la loviturile de departajare.

Finala a început excelent pentru Al Hilal, care a deschis scorul în minutul 7, prin golgheterul sârb Aleksandr Mitrovic. Al Nassr a rămas în inferioritate numerică după primele 10 minute din actul secund, după ce portarul David Ospina a văzut direct cartonașul roșu pentru un henț în afara careului.

Finalul primelor 90 de minute a fost unul cum rar se vede. Eliminare la Al Hilal a lui Ali Al Bulayhi, în minutul 87, gol egalizator al lui Al Nassr prin Ayman Yahya, în minutul 88, și încă un cartonaș roșu văzut de Kalidou Koulibaly, starul din apărarea lui Al Hilal, în minutul 90.

Echipa lui Cristiano Ronaldo nu a putut profita de avantajul numeric în prelungiri, iar partida a ajuns la loviturile de departajare. Ambele echipe au ratat prima lovitură, prin Ruben Neves, respectiv Alex Telles, iar apoi s-a mers cap la cap până la 4-4. Au ratat din nou ambele formații, prin Saud Abdulhamid și Ali Al Hassan, iar ulterior Al Hilal s-a impus după ce Nasser Al Dawsari a transformat, iar tânărul fundaș saudit Meshari Al Nemer (20 de ani) a ratat.

Cristiano Ronaldo, care a marcat la loviturile de departajare, a fost imposibil de consolat după meci. Starul lui Al Nassr a urmărit ultimele faze ale meciului în genunchi, de multe ori fiind surprins rugându-se, iar după fluierul final a izbucnit în lacrimi, atât pe teren, cât și pe banca de rezerve.

Al Nassr, care a încheiat campionatul din Arabia Saudită pe locul 2, tot în spatele lui Al Hilal, termină încă un sezon fără trofeu.

Cristiano Ronaldo (39 de ani) rămâne doar cu titlul de golgheter din Saudi Pro League - 35 de goluri, cu șapte peste Aleksandar Mitrovic (Al Hilal).

După meci, Guido Fienga, directorul sportiv al lui Al Nassr, a anunțat că nu se pune problema plecării lui Ronaldo. CR7 va continua și în sezonul următor la formația din Arabia Saudită, alături de care mai are un an de contract.

Al Nassr CEO Guido Fienga confirms that Cristiano Ronaldo will stay at the club also next season.

No doubts, no change of plan for the Portuguese star. pic.twitter.com/fxbHTs0pzX