Cristiano Ronaldo este lăudat pentru profesionalismul său, care l-a ajutat să poată evolua până la 39 de ani.



Robert Carmona, carieră întinsă pe 48 de ani

Dar Robert Carmona, un fundaș central din Uruguay, este recunoscut de Guinness World Records ca cel mai în vârstă fotbalist profesionist din istorie. Acesta evoluează pentru CA Nuevo Casabo, un club din liga a patra uruguayană.



Sud-americanul a obținut distincția în 2015, după ce a fost încurajat de fiica sa să depună certificatul de naștere, fotografii și informații de meci, dar a reconfirmat în acest an spectaculoasa și longeviva sa carieră. El a jucat peste 2.000 de meciuri, pe durata a 48 de ani, în țări precum Uruguay, Argentina, SUA, Spania, Italia sau Japonia.



Jucătorul cel mai în vârstă care a jucat vreodată într-un meci oficial este Salvador "Chava" Reyes, care a intrat un minut pe teren pentru CD Chivas Guadalajara în meciul cu UNAM Pumas (2008). Mexicanul avea 71 de ani și 121 de zile, dar Guinness nu l-a considerat fotbalist profesionist, pentru că nu a avut continuitate în activitate.



A mai jucat 40 de ani, după ce medicul l-a sfătuit să se lase

"Am avut câteva accidentări grave, de-a lungul carierei, și am suferit opt operații. Îmi amintesc că, la începutul carierei, după una dintre ele, chirurgul mi-a spus că nu trebuie să mai joc fotbal. Cred că s-a înșelat, pentru că au trecut aproape 40 de ani și încă mai pot intra în teren. Sunt un norocos și am devenit o legendă vie, oamenii vin să mă vadă special la meciuri. O să joc în continuare, pentru că mă simt ca la 25 de ani. Cuvântul retragere nu există în mintea mea", a mărturisit acesta.



Robert Carmona (62 de ani) a fost legitimat la echipe precum Liverpool Montevideo, Progreso Montevideo, Bella Vista Montevideo, Deportivo Tristan Suarez, La Luz Aires Poros, Colon Montevideo, Alto Peru Montevideo, Municipal Limeno, River Plate Asuncion, Philadelphia KiXX, Deportivo Colonia, Albion Montevideo, CA Platense Montevideo, CA Basanez, Pan de Azucar Maldonado, Canadian SC, Inter Ibiza, Audax Orione, Club Rio de La Plata, Athletic Suzuka Club, CD Asturias de Blimea, Club 8 de Diciembre/Formosa, Hacele Un Gol a la Vida, Iraklis San Vicente del Raspeig și CA Nuevo Casabo. De asemenea, a fost antrenorul echipei Albion, pentru mai multe sezoane.



Foto - Robert Carmona (FB)