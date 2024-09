Tehnicianul italian a semnat cu Al Nassr și îl va avea sub comanda sa pe legendarul Cristiano Ronaldo. Oficialii saudiți au decis să îl demită pe tehnicianul portughez Luis Castro după un start slab de sezon.

Stefano Pioli, prezentat oficial la AC Milan

Al Nassr l-a prezentat oficial pe Stefano Pioli prin intermediul unui comunicat oficial postat pe rețelele sociale.

”Pioli este la Al-Nassr! Îl întâmpinăm pe Stefano Pioli ca noul nostru antrenor!”, a fost anunțul celor de la Al Nassr.

PIOLI IS NASSRAWI????????

We welcome Stefano Pioli as our new coach ????

pic.twitter.com/qNnmZU7nyQ

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 18, 2024

Stefano Pioli a fost timp de cinci ani antrenorul lui AC Milan, echipă alăturri de care a câștigat titlul în Serie A în urmă cu doi ani. La finalul sezonului trecut, italianul a fost înlocuit pe banca rossonerilor cu Paulo Fonseca.

În cariera sa, Stefano Pioli a mai pregătit formații de calibru precum Inter, Lazio sau Fiorentina.