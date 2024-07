Conor McGregor a dezvăluit suma pariată la EURO 2024 și i-a transmis un mesaj lui Lamine Yamal

Conor McGregor a luat parte la un eveniment de promovare a unei gale MMA în Spania. În cadrul unei conferințe de presă, fotbalistul irlandez a fost întrebat și despre succesul Furiei Roja de la EURO 2024.

Conor McGregor: ”Lamine Yamal este în mâinile Domnului!”

McGregor, care este un mare fan al fotbalului, a recunoscut că a susținut-o pe Spania la turneul final din Germania. Cel mai mare star din UFC a declarat că a pariat 83.000 de euro pe triumful Spaniei și a încasat peste un milion de euro.

”Iubesc EURO. Am ținut cu Spania. Incredibil! Părea că se jucau cu adversarii. Când o echipă înscria împotriva lor, ei așteptau și apoi ’boom’. Două goluri în două minute. Șapte din șapte. A fost absolut incredibil. I-am susținut și au câștigat. Am pariat 83.000 de euro înaintea turneului final. Erau șanse de 11 la 1. Am câștigat mai mult de un milion de euro”, a spus Conor McGregor, potrivit Mundo Deportivo.

Irlandezul i-a transmis un mesaj și lui Lamine Yamal, puștiul minune al Barcelonei și al Spaniei.

”Cred că tânărul de 16 ani este în mâinile Domnului. I-au zdrobit pe toți și au câștigat”, a spus Conor McGregor despre Lamine Yamal.

