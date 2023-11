Chelsea schimbă politica de transferuri înaintea ferestrei de merkato din ianuarie. Trei mutări pregătite

Potrivit informațiilor furnizate de The Telegraph, Chelsea vizează să aducă doi sau trei jucători noi în fereastra de transfer de ianuarie. Cu toate acestea, clubul intenționează să mențină dimensiunea echipei constantă prin aplicarea unei politici de „unul pleacă, unul vine”, renunțând la jucători pe măsură ce vor veni alții noi.

Oficialii lui Chelsea speră să aducă un atacant de top, luând în considerare, de asemenea, posibile achiziții în defensivă. În ceea ce privește plecările, se așteaptă ca Trevoh Chalobah să părăsească clubul în fereastra de transfer de iarnă, după ce Bayern Munchen a manifestat interes pentru el. Nici Armando Broja, Ian Maatsen, Malang Sarr și Conor Gallagher nu au un viitor cert în tricoul lui Chelsea.

Prin noua politică, Chelsea încearcă să prevină extinderea excesivă a echipei lui Pochettino. În ianuarie anul trecut, au semnat cu șase jucători și a plecat doar unul, rezultând un lot de 31 de jucători cu care antrenorul de atunci, Graham Potter, a trebuit să lucreze. Londonezii au continuat trendul prin aducerea a opt jucători noi, în timp ce 16 membri ai lotului din sezonul trecut au plecat.

Echipa lui Pochettino, aflată pe locul 10 în Premier League, se va confrunta cu Brighton duminică, urmând ca pe 6 decembrie să călătorească la Old Trafford pentru a întâlni Manchester United.

