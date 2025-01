La vârsta de 62 de ani, Carmona nu dă semne că ar vrea să se retragă din activitate.



Fost jucător al clubului din liga a patra uruguayană, Nuevo Casabo, Carmona a declarat că este încrezător în abilitățile sale și că se consideră la fel de profesionist ca Cristiano Ronaldo. Într-un interviu acordat presei uruguayene, veteranul fotbalist a dezvăluit și "secretul" longevității sale în sportul rege: antrenamentul constant.



"Știam încă de copil că am potențialul de a deveni un mare fotbalist. Am spus mereu că unul dintre cele mai importante lucruri pentru succes este antrenamentul. De aceea mă antrenez zilnic de 49 de ani. Mă antrenez două sau trei ore în fiecare zi, șase zile pe săptămână, sunt ca Ronaldo în ceea ce privește profesionalismul", a afirmat Carmona.

Camora își caută club



Acesta a adăugat că, în ultimii ani, a jucat fotbal fără contract, având nevoie doar de un acord cu un club. Aspectele financiare nu reprezintă o prioritate pentru el.



"Deși salariul meu de bază nu este suficient pentru a trăi, am și alte surse de venit legate de drepturile sportive și participarea la evenimente. Am jucat peste 2000 de meciuri în viața mea și, la începutul noului an, analizez opțiunile pe care le am. Pot juca încă 90 de minute, așa cum am făcut în 95% din cariera mea", a subliniat el.



Carmona a ținut să precizeze că despărțirea de Nuevo Casabo a survenit din cauza unor probleme medicale, nu din cauza performanțelor sale sportive. Cu o carieră începută în 1976, Carmona este în căutarea celui de-al 50-lea club din carieră.