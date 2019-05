CAZ UNIC IN LUME: Si-au dat afara 6 jucatori dupa ce au picat testul cu detectorul de minciuni! Anunt BOMBA in prima liga

6 dintre jucatorii lui Cherno More Varna au fost dati afara de club dupa ce au picat un test cu detectorul de minciuni! Conducerea avea dubii in legate cu meciul contra lui TSKA Sofia, pierdut de Cherno More cu 4-1 pe 4 mai. In frunte cu capitanul Georgi Iliev, 6 fotbalisti au fost anuntati ca li se reziliaza contractele.

Cu totii se apara si spun ca au mai facut o data testul, rezultatele fiind in favoarea lor. Probele au fost trimise site-ului sportal.bg, care le-a si publicat astazi.



Jucatorii au trebuit sa raspunda la 3 intrebari:

1. Ati jucat intr-un anumit fel contra lui TSKA in schimbul unei plati sau al altor servicii?

2. V-a contactat cineva oferindu-va bani pentru a juca intr-un anumit fel contra lui TSKA?

3. Ati primit vreun ban pentru acel meci?

Cherno More Varna a terminat play-off-ul din Bulgaria pe locul 5, cu 52 de puncte, in timp ce TSKA Sofia a fost a doua, cu doar un punct in spatele campioanei Ludogoret.



The six Cherno more players, who took a lie detector test after recent accusations of having fixed the league game against CSKA-Sofia at the start of May, have sent their test results to @Sportalbg, claiming they’ve ALL PASSED the test. This story gets stranger and stranger... pic.twitter.com/GAOeMpqv9T