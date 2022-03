Burak Yilmaz şi-a anunţat retragerea din naţionala Turciei

„A fost ultimul meu meci în tricoul naţionalei”, a spus căpitanul naţionalei Turciei într-o conferinţă de presă de după meci, spunând că este „trist” să-şi încheie cariera internaţională cu această înfrângere împotriva Portugaliei (3-1).

În vârstă de 36 de ani, „Kral” (regele), aşa cum este poreclit în Turcia, a redus diferenţa în repriza secundă (65, 2-1) înainte de a rata un penalty (85) care ar fi adus egalarea echipei sale.

„Cred că o să mă trezesc în fiecare noapte până la sfârşitul vieţii, gândindu-mă că marchez acest penalty”, a spus Yilmaz, care joacă în Franţa, la OSC Lille.

