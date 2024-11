La tragerea la sorți vor participa 55 de echipe naționale, iar urnele sunt deja cunoscute, după ultimele meciuri care s-au disputat în Liga Națiunilor. România va fi în a doua urna valorică și va fi repartizată fie într-o grupă de patru echipe, fie într-o grupă de cinci.

Rusia speră că va putea juca în preliminariile Cupei Mondiale din 2026



Cu ceva mai mult de trei săptămâni înaintea tragerii la sorți, Rusia lasă de înțeles că există o oarecare posibilitate ca echipa naționala să fie reprimită în competițiile internaționale și chiar să joace în preliminariile de anul viitor.



Rusia a fost interzisă de FIFA și UEFA din toate competițiile încă din februarie 2022, imediat după ce rușii au invadat Ucraina. De atunci, naționala condusă de Valeriy Karpin a disputat doar partide amicale, printre adversare numărându-se Siria, Brunei, Vietnam, Belarus, Serbia sau Cuba.



În ciuda unor zvonuri neconfirmate potrivit cărora suspendarea Rusiei ar fi fost prelungită de FIFA și UEFA cel puțin până în 2026, Aleksandr Dyukov, președintele Federației din Rusia, lasă de înțeles că încă o există o șansă pentru naționala lui Karpin.



"Trebuie să profităm de orice șansă până la momentul în care se va efectua tragerea la sorți pentru Cupa Mondială. Dacă mi se pare că e o variantă mai realistă să participăm la Europeanul din 2028? Nu se exclud unul pe celălalt. Trebuie să încercăm să jucăm în toate competițiile", a spus Aleksandr Dyukov, potrivit Sport Express.

Dyukov susține că a discutat chiar luna aceasta cu Ceferin



Mai mult, președintele Federației de Fotbal din Rusia susține că a discutat chiar recent cu șeful de la UEFA, Aleksander Ceferin.



"Comunicăm constant cu Aleksander Ceferin și am avut o întâlnire chiar în noiembrie cu el. Așa cum am mai explicat, am stabilit să nu comentăm până în momentul în care există o decizie finală. Dacă simt o atitudine mai bună față de Rusia? Da!", a mai spus Dyukov.

Ultimul meci oficial al Rusiei s-a disputat pe 14 noiembrie 2021, 0-1 contra Croației. Rușii ar fi trebuit să dispute ulterior barajul pentru CM 2022, contra Poloniei, însă FIFA și UEFA a luat decizia suspendării.

Cum arată urnele pentru preliminariile CM 2026