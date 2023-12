Azerii anunță decizia luată de Adrian Mutu după decesul mamei sale

Anunțul a fost făcut în cursul zilei de joi de Laura, sora lui Adrian Mutu: "Drum lin către îngeri, mama! Îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dăruit! Iubirea ta o voi purta în mine până la sfârșitul zilelor. Te voi iubi mereu, mama!".

Adrian Mutu s-a întors în România după decesul mamei sale și revine la Baku în 2024

Adrian Mutu a decis să revină în România pentru a-și conduce mama pe ultimul drum și a lipsit de pe banca lui Neftchi Baku la meciul cu Lokbatan, din Cupa Azerbaidjanului, disputat joi, scor 4-0.

Publicația azeră Sportinfo anunță că Mutu va reveni în Azerbaidjan la începutul anului următor pentru cantonamentul de iarnă. Astfel, tehnicianul lui Neftchi Baku va rata și meciul cu Kapaz, ultimul din acest an, programat duminică, locul său urmând să fie luat de secundul Alin Chița (46 de ani).

Primul meci oficial al lui Neftchi Baku din 2024 este programat pe 22 ianuarie contra rivalei locale Sabah.

După 17 etape disputate din campionatul Azerbaidjanului, Neftchi Baku ocupă locul 5 din 10, cu 25 de puncte, la 13 lungimi în spatele liderului Qarabag.

Adrian Mutu a scris în autobiografie despre mama sa

În autobiografia ”Revenirea din Infern”, Adrian Mutu a scris despre mama sa, Rodica, dar și despre tatăl său, Spiridon, și a evidențiat faptul că cei doi s-au cunoscut la o fabrică din Pitești.

”Îmi aduc aminte perfect momentul în care am intrat în casă. Nu mai ştiu dacă plânsesem de ciudă, poate o făcusem în scara blocului, să nu mă vadă prietenii, dar am şi acum acea imagine în memorie: nu am salutat, nu m-am spălat pe mâini, ci am păşit direct în sufragerie şi am întrebat: "Mami, în ce an sunt născut eu, în 1978, nu?", "Nu, în 1979!", "Ba nu, trebuie să fie 1978, pentru că aşa au spus antrenorii de acolo, că-s buni doar cei născuţi atunci", "Nu, mămică, 1979!", "Nu e adevărat, o să le zic că sunt mai mare!".

(...) Mama şi tata, Rodica şi Spiridon, Spirache, se cunoscuseră la fabrică, la Dacia. Seniorul glumea mai mereu, spunea că era din Călugăreasa, în Gorj, acolo unde "foamea şi-a rupt gâtu'". Iubise matematica şi, deşi nu făcuse mult sport prin generală, era recunoscut drept un copil cu o condiţie fizică ieşită din comun. Jucase puţin fotbal, ca portar, la Gilortul Târgu Cărbuneşti.

Mama nu se lăsase mai prejos şi, când venise la Bucureşti, la un curs de perfecţionare, evoluase tot portar, la Carmen. Peste ani, când mă întâlneam cu venerabilul Traian Tomescu pe la emisiunile TV, îmi povestea că el avusese ideea unui campionat feminin, prin 1970, care, din păcate, durase numai trei ani, pentru că Elena Ceauşescu nu dorea să vadă mamele muncitoare drept eroine, în şorţ şi transpirate”, a scris Mutu în cartea sa