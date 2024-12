Internaţionalul brazilian al echipei Real Madrid , Vinicius Jr (foto dreapta), a fost vedeta serii când a primit, vineri, premiul pentru cel mai bun jucător la Dubai Globe Soccer Awards .



Într-o seară plină de vedete în Palm Jumeirah, cele mai mari staruri din lumea fotbalului s-au reunit în Emiratele Arabe Unite, iar Vinicius a încheiat un an memorabil cu un alt premiu important. Potrivit news.ro, brazilianul câştigase, anterior, premiul The Best FIFA.



Vinicius s-a bucurat de un an memorabil, în care a marcat 24 de goluri şi a oferit 11 pase decisive în 39 de meciuri din toate competiţiile, conducând Real la dubla La Liga şi Liga Campionilor. La Globe Soccer Awards, Vinicius Jr. a primit şi premiul pentru cel mai bun atacant al anului.



Portughezul Cristiano Ronaldo s-a mutat în Orientul Mijlociu şi Arabia Saudită când a semnat pentru Al-Nassr Riad, la începutul anului 2023 şi a continuat să înscrie într-un ritm incredibil. Superstarul portughez a avut un sezon 2023-24 prolific, cu 44 de goluri şi 13 pase decisive în 45 de apariţii în toate competiţiile. Iar reuşitele lui Ronaldo în 2024 nu au trecut neobservate vineri seară, în Dubai, la gala de premiere Globe Soccer Dubai. Fotbalistul în vârstă de 39 de ani a fost desemnat cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu şi a câştigat, de asemenea, premiul pentru cel mai bun marcator al tuturor timpurilor.



Lista completă a câştigătorilor - Globe Soccer Awards 2024

Cel mai bun jucător - Vinicius Jr (Real Madrid)

Cea mai bună jucătoare - Aitana Bonmati (Barcelona)

Cel mai bun atacant - Vinicius Jr (Real Madrid)

Cel mai bun mijlocaş - Jude Bellingham (Real Madrid)

Premiul Maradona (Cel mai bun marcator) - Jude Bellingham (Real Madrid)

Cel mai bun jucător în ascensiune - Lamine Yamal (Barcelona)

Cel mai bun antrenor - Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Cel mai bun director sportiv - Piero Ausilio (Inter Milano)

Cel mai bun agent - Jorge Mendes

Cel mai bun club masculin - Real Madrid

Cel mai bun club feminin – Barcelona

Premiul Revelaţie – Olympiacos

Cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu - Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Cel mai bun antrenor din Orientul Mijlociu - Jorge Jesus (Al Hilal)

Premii pentru carieră şi recunoaştere specială

Premiul pentru cariera de jucător - Neymar Jr

Premiul pentru cariera de jucător - Thibaut Courtois

Premiul pentru Carieră - Rio Ferdinand

Premiul special pentru carieră - Florentino Pérez (preşedintele Real Madrid)

Premiul special pentru carieră - Alessandro Del Piero