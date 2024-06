Antrenorul echipei, dat afară după ce a fost atacat dur de Victor Osimhen

Victor Osimhen a stârnit un scandal de proporții în Nigeria după ce l-a insultat pe selecționerul echipei naționale, George Finidi, într-o transmisiune live pe Instagram. Incidentul a declanșat o serie de reacții dure, culminând cu demisia lui Finidi George.

Totul a pornit de la accidentarea lui Osimhen, care l-a obligat să absenteze de la meciurile de calificare la Cupa Mondială împotriva Africii de Sud și Benin (un egal și o înfrângere).

Conform surselor nigeriene, selecționerului nu i-a picat bine dubla absență a lui Osimhen și l-a criticat dur pe atacant: "Nu pot să-l rog în genunchi să joace pentru națională."

Scandal de proporții la naționala Nigeriei

Răspunsul lui Osimhen nu a întârziat să apară. Într-o transmisiune live pe Instagram, atacantul de la Napoli și-a exprimat furia și frustrarea: "M-am accidentat la finalul ultimului meci din campionat (n.r. - Napoli - Lecce) și nu accept speculații. Am jucat mereu cu inima pentru naționala mea, chiar dacă am avut multe accidentări. Mi-am pierdut orice respect pentru selecționer. Voi publica fotografiile cu problema mea medicală și screenshot-uri ale conversațiilor dintre mine și el. Nu mai am stimă pentru selecționer, i-am cerut chiar să plec cu echipa, deși eram accidentat, ca să fim toți împreună."

Înainte ca Osimhen să continue, un membru al staff-ului său i-a luat telefonul din mână. Totuși, dezvăluirile sale au stârnit un val de controverse în Nigeria.

Scandalul declanșat de Osimhen a avut un efect imediat: selecționerul Finidi George și-a dat demisia. Federația Nigeriană de Fotbal va anunța oficial noul selecționer, care va fi probabil un antrenor străin cu mai multă experiență, având în vedere obiectivul de a obține calificarea la Cupa Mondială, compromisă după primele două meciuri.