Anglia va folosi două tricouri diferite într-un singur meci! Motivul inedit din spatele deciziei

La meciul contra Belgiei, jucătorii lui Gareth Southgate vor îmbrăca un echipament recent lansat pentru EURO 2024. La pauza meciului, jucătorii vor schimba tricourile.

În repriza secundă a meciului cu Belgia, jucătorii Angliei vor îmbrăca tricouri fără numele lor pe spate. Este un gest de susținere față de Alzheimer's Society și o inițiativă pentru creșterea gradului de conștientizare privind simptompele demenței, scrie Daily Mail.

"Sperăm ca acest gest neobișnuit în legătură cu tricourile jucătorilor să îi facă pe oameni să vorbească și să îi facă să se gândească la simptomele demenței", a spus Kate Lee, președintele executiv al Alzheimer's Society.

"Este un gest pentru a atrage atenția asupra modului în care demența face ca oamenii să piardă amintiri prețioase, inclusiv numele fotbaliștilor preferați", a explicat și Sky Sports.

Nu este pentru prima dată când naționala Angliei se alătură unei astfel de inițiative. În 2022, tot la un amical de pe Wembley, contra Elveției, jucătorii englezi au intrat în repriza secundă cu tricouri fără nume.

Pentru naționala Angliei va fi ultimul meci înainte ca Gareth Southgate să stabilească lotul pentru EURO 2024. La turneul final din Germania, englezii vor înfrunta Serbia, Danemarca și Slovenia, în grupa C.

