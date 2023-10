Alexi Pitu va avea un nou antrenor! Oficialii lui Bordeaux s-au hotărât. Cine îl va înlocui pe David Guion

La doar două zile după demiterea lui David Guion din funcția de antrenor, oficialii lui Bordeaux l-au desemnat pe Albert Riera ca principal candidat pentru postul de „principal” al echipei. Potrivit L'Equipe, clubul din Bordeaux se află în discuții avansate cu echipa NK Celje pentru a obține eliberarea lui Riera.

Spaniolul în vârstă de 41 de ani și-a început cariera de antrenor în 2020 la Galatasaray, unde a ocupat funcția de antrenor secund timp de un an și jumătate. A avut două experiențe ca antrenor principal: a condus NK Olimpija spre titlul de campioană al Sloveniei în sezonul trecut, câștigând și Cupa. Din vara anului trecut, el a preluat funcția de antrenor la NK Celje, liderul din campionatul sloven.

HVALA LJ & ???????? Time to say See U! Not Goodbye???????? Thx @nkolimpija ???????? 1st year coach & win League & Cup ???? ???? I gave all my knowledge & passion till last day. Thx PLAYERS, main of this history. 1st day my promise was only one, to improve u & FANS without u football hasn’t sense ???? pic.twitter.com/G2qzNCzhdt

Dacă negocierile vor avea succes, Albert Riera nu va fi un străin în Bordeaux: fostul internațional spaniol a evoluat la acest club timp de două sezoane, între 2003 și 2005, când era jucător.

Francezii susțin că cele două părți au convenit deja asupra unui contract pe un an și jumătate cu Bordeaux și ar urma să fie însoțit de două persoane în echipa sa, un antrenor secund și un preparator fizic.

Fabrizio Romano, unul dintre cei mai activi jurnaliști pe rețelele de socializare, confirmă mutarea.

„Albert Riera va fi noul antrenor principal de la Bordeaux. Acordul a fost convenit, Riera a acceptat.

Mai sunt pașii formali de urmat. Ccontractul e în curs de pregătire pentru ca fostul jucător #LFC să se alăture lui Bordeaux ca antrenor”, a scris Romano pe X.

???????? Albert Riera will be appointed as new head coach at Bordeaux. Deal has been agreed, Riera has accepted.

Formal steps to follow and contract being prepared for former #LFC player to join Bordeaux as manager. pic.twitter.com/s1zNYPYC0x