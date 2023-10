Nota primită de Răzvan Marin după meciul în care Empoli a capitulat fără drept de apel în fața lui Bologna

La oaspeți a jucat și românul Răzvan Marin, care a fost integralist, însă în ciuda faptului că a avut o evoluție foarte bună nu a reușit să-și salveze echipa de la înfrângere.

Pentru evoluția din meciul cu Bologna, Răzvan Marin a primit nota 7.2 de la site-ul de specialitate Sofascore.

Italienii însă nu au fost la fel de darnici cu românul. Jurnaliștii de la footballnews24.it i-a oferit o notă de 6.00 titularului naționalei României.

„Punctul de referință la centrul terenului. Niciodată banal. Greșește puțin. Periculos cu șuturi de pe loc”, au descris italienii evoluția românului.

În urma acestei înfrângeri, Empoli ocupă locul 19 în clasament, cu trei puncte, în timp ce Bologna a urca până poziția a opta (cu zece puncte).

From his first #SerieA goal of the season to a glorious hat trick.

A dominant performance from Bologna's Riccardo Orsolini secures a 3-0 win over Empoli ???? pic.twitter.com/5SfJp0g8kq