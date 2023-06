Al-Ittihad vrea să-i aducă lui Karim Benzema un star de la Manchester City! Salariul colosal oferit de arabi 

Ilkay Gundogan (32 ani) este unul dinte cei mai importanți oameni de la Manchester City. În acest sezon, mijlocașul central a marcat 11 goluri și a oferit 7 pase decisive în 51 de meciuri în toate competițiile. Însă, contractul lui Gondogan cu gruparea de pe Etihad expiră luna viitoare. Nemulțumit că Manchester City îi oferă doar un an de contract, FC Barcelona i-a propus un angajament pe trei ani. Ceea ce l-a făcut pe neamț să ajungă la un acord verbal cu echipa catalană.

În aceste condiții, Manchester City încearcă să-l convingă pe Ilkay Gundogan să continue în Anglia. Numai că, pe fir a intrat și Al-Ittihad, clubul care l-a achiziționat recent pe Karim Benzema (35 ani). Iar saudiții pot face ca ofertele venite de la FC Barcelona și proaspăta câștigătoare a UEFA Champions League să fie în zadar. Potrivit sport.es, Al-Ittihad îi oferă germanului un salariul anual care poate ajunge la 200 de milioane de euro, similar cu cel al lui Karim Benzema.

Conform Transfermarkt, în prezent, cota căpitanului lui Manchester City este de 25 de milioane de euro. Apogeul l-a atins în decembrie 2019, când era evaluat la 50 de milioane de euro.

Declarația lui Ilkay Gundogan, după ce Manchester City a câștigat UEFA Champions League

„Incredibil! Este greu de exprimat în cuvinte, am făcut istorie! Ştiu că a fost greu pentru ambele echipe. Noi nu am fost cei mai buni în prima repriză. Am ezitat. Însă ştiam că trebuie să ne descurcăm mai bine în partea a doua.

Probabil a fost un meci cu 50-50 şanse. Ne simţim foarte norocoşi că balanţa s-a înclinat înspre noi. Ştiam că toată lumea vorbeşte despre tripla istorică. Era o presiune uriaşă, dar această echipă este construită pentru a face faţă presiunii în cel mai bun mod posibil”, a declarat Ilkay Gundogan.