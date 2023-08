Al Hilal, de neoprit! Pe cine aduce în atac, lângă Neymar

Pentru transferul lui Neymar, Al Hilal va plăti aproximativ 90 de milioane de euro. Brazilianul va semna un contract pe două sezoane, în urma căruai va încasa un salariu uriaș - peste 300 de milioane de euro.

În așteptarea oficializării mutării lui Neymar, Al Hilal pregătește următorul transfer în atac. Saudiții au reactivat pista Aleksandar Mitrovic și au reluat discuțiile cu Fulham pentru transferul vârfului sârb în vârstă de 28 de ani.

Anterior, Al Hilal a mai făcut o ofertă pentru Mitrovic, în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro, însă Fulham a respins-o, solicitând cel puțin 58 de milioane de euro. Publicația britanică Standard scrie că saudiții sunt acum din nou interesați de golgheterul lui Fulham și pregătesc o nouă ofertă.

Aleksandar Mitrovic, internațional sârb cu 52 de goluri în 81 de meciuri, joacă la Fulham din ianuarie 2018, după ce a fost cumpărat de la Newcastle pentru aproximativ 25 de milioane de euro. La gruparea de pe Craven Cottage, Mitrovic a înscris nu mai puțin de 111 goluri în 206 apariții.

În această vară, Al Hilal a cheltuit deja peste 260 de milioane de euro pentru cumpărarea unor staruri precum Neymar, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Kaidou Koulibaly sau Malcom.

