Acord pentru transferul lui Enner Valencia! Cu cine semnează atacantul care a impresionat la Cupa Mondială

Legitimat la Fenerbahce din 2020, Valencia va pleca de la gruparea turcă în vară, când contractul său expiră. Ecuadorianul urmează să semneze cu formația braziliană Internacional Porto Allegre.

Valencia și-a dat deja acordul pentru un contract până în iunie 2025 cu Internacional, anunță jurnalistul Fabrizio Romano. Până în vară, sud-americanul va rămâne la Fenerbahce, unde a marcat 23 de goluri în cele 30 de meciuri din acest sezon.

"La Istanbul este idol, căpitan și golgheter", este descrierea scurtă făcută de publicația braziliiană Globo lui Enner Valencia.

Crescut în țara natală, la Emelec, Enner Valencia a mai jucat în Mexic, la Pachuca și Tigres, dar și în Premier League, la West Ham United și Everton. La formațiile din Anglia a înscris 13 goluri în 91 de apariții.

