AC Milan nu renunta la 'Zeul' ei! Ibrahimovic va primi o prelungire a contractului din partea clubului, anunta Paolo Maldini

Zlatan Ibrahimovic i-a surprins pe toti in iarna acestui an, cand a revenit la AC Milan din postura de jucator liber de contract.

Fotbalistul de 39 de ani a demonstrat ca in continuare e un jucator decisiv, rezolvand aproape de unul singur derby-ul orasului contra lui Inter Milano. Prestatia excelenta din acel meci i-a convins pe sefii lui Milan, ca suedezul trebuie sa-i fie oferita o prelungire a contractului.

Directorul sportiv al Milanului, Paolo Maldini, a declarat dupa meci faptul ca in perioada urmatoare clubul va trebui sa prelungeasca contractele unor fotbalisti importanti din echipa, cum ar fi Calhanoglu, Donnaruma si Ibrahimovic.

"Suntem in discutii cu Donarumma, dar nu e singurul. Calhanoglu si Ibrahimovic sunt alti jucatori cu care trebuie sa ne intelegem. Nu am avut timp sa luam o pauza, acestea sunt lucruri care ne implica pe noi si agentii jucatorilor. Milan vrea sa ii tina in continuare, dar este o negociere la care ambele parti trebuie sa fie de acord, noi credem ca va fi in acest caz", a declarat Paolo Maldini pentru Sky Sport.

Contractul lui Zlatan Ibrahimovic expira vara urmatoarea, iar Milan analizeaza optiunea de a-i prelungi suedezului contractul pe inca un an.