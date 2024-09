A murit Sol Bamba. Fostul internațional avea 39 de ani

Fostul internaţional ivorian Sol Bamba, director tehnic la Adanaspor, a murit la 39 de ani

Fostul internaţional ivorian Sol Bamba, care s-a format la PSG şi a evoluat la Leeds United şi Cardiff City, a decedat sâmbătă la vârsta de 39 de ani, a anunţat clubul turc Adanaspor.

Sol Bamba a leşinat vineri seara, înaintea meciului dintre Manisa şi Adanaspor, unde era director de câteva săptămâni.

Souleymane Bamba şi-a construit o carieră solidă între Scoţia (Hibernian), Italia (Palermo) şi Anglia (Leicester, Leeds, Cardiff).

Cu puţin timp înainte de a împlini 36 de ani, el a fost diagnosticat cu limfom non-Hodgkin (cancer al sistemului limfatic).

„Fiecare şedinţă de chimioterapie reprezintă următorul meci”, declarase el într-un interviu pentru revista L'Equipe.

