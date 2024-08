170.000.000 de euro pentru starul lui Real Madrid! Florentino Perez a luat decizia pe loc

La scurt timp, presa din Brazilia a anunțat că Real Madrid a primit o ofertă de nerefuzat pentru unul dintre stâlpii din apărarea lui Carlo Ancelotti.

Este vorba despre Eder Militao, pentru care un club din Arabia Saudită ar fi făcut o ofertă de 170.000.000 de euro, susține UOL Esporte.

Totuși, Florentino Perez & co. ar fi luat decizia pe loc. Eder Militao nu va pleca de la Real Madrid, nici măcar pentru o astfel de sumă.

