Pilotul german a motivat retragerea prin dorinţa de a petrece mai mult timp alături de familia lui şi de a se alătura altor proiecte.

Sebastian Vettel a fost campion mondial în 2010, 2011, 2012 şi 2013, perioadă în care evolua la Red Bull.

Câştigător a 53 de Mari Premii, el este devansat de britanicul Lewis Hamilton (103 victorii) şi compatriotul său Michael Schumacher (91 victorii).

"Vă mulțumesc, nu a fost cea mai bună cursă pe care noi am făcut-o, dar vă mulțumesc pentru acești doi ani minunați. Sunteți un grup de oameni minunați și vă doresc o mașină mult mai bună decât am avut acum, să fi fost capabili să ne bucurăm de acești doi ani.

Sunteți niște persoane speciale, vreau să vă doresc tot binele și cred că eu am fost în cea mai bună formă posibilă datorită vouă", a fost mesajul emoționant al neamțului transmis echipei direct din monopost.

"Mulțumim și noi, Seb, a fost o adevărată plăcere", i-au transmis membrii echipei.

Thank you Sebastian Vettel ????????

It’s been an honour witnessing your journey ????#AbuDhabiGP #Vettel #DankeSeb pic.twitter.com/V6K0lc676c