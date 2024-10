Pentru spaniolul Sainz este a doua victorie din acest sezon, după cea din etapa a treia, din Australia.

Pe locul doi s-a clasat Lando Norris (McLaren), iar pe a treia treaptă a podiumului a urcat Charles Leclerc (Ferrari).

Reacția lui Carlos Sainz după ce a triumfat în Marele Premiu al Mexicului



"Este incredibil să văd acest public, am simţit sprijinul său tot weekendul. Sincer, mi-am dorit mult victoria aceasta. Aveam nevoie de ea pentru mine, am spus că vreau încă o victorie pentru Ferrari şi acum că am reuşit mă voi bucura de ultimele patru curse", a declarat Sainz.



Pe patru a încheiat Lewis Hamilton (Mercedes), pe cinci George Russell (Mercedes) şi pe şase Max Verstappen (Red Bull), după două penalizări de zece secunde pentru incidente cu Norris.



Pe şapte s-a clasat Kevin Magnussen (Haas), pe opt Oscar Piastri (McLaren), pe nouă Nico Hulkenberg (Haas) şi pe zece Pierre Gasly (Alpine).



Au abandonat Fernando Alonso (Aston Martin), Alex Albon (Williams) şi Yuki Tsunoda (RB).



Etapa următoare, Sao Paulo Grand Prix, va avea loc în 3 noiembrie.