Lando Norris a dezvăluit că a vorbit și cu alte echipe înainte să semneze cu McLaren + Cât va încasa pilotul de Formula 1

Lando Norris a semnat cu McLaren un contract în februarie 2022 pe trei ani, dar pilotul de Formula 1 a dezvăluit faptul că a avut convorbiri și cu alte echipe, printre care Red Bull Racing.

Britanicii îl au deja pe Max Verstappen (24 de ani), care este campion mondial în sezonul 2022 de Formula 1 și pe Sergio Perez (32 de ani) în echipa lor.

Ce a spus Lando Norris

„Sunt multe de spus, finalul contractului venea și am vorbit destul de mult (n.r. cu Red Bull Racing). Am spus-o, pentru că nu e ca și cum toți își doresc să comunice cu toate echipele la un moment dat, așa că am vorbit cu ei, cu câțiva oameni.

O conversație este o conversație, nu e ceva de genul 'ce putem să facem acum?'. Doar vorbeam din când în când, chestii simple.

Contractul ajungea la sfârșit și trebuie să vezi ce opțiuni valabile sunt. Cauți variantele posibile, ce s-ar putea întâmpla în următorii ani.

Nu au fost doar cei de la Red Bull. Toți piloții poartă conversații cu diferite echipe cu privire la ce s-ar putea întâmpla, este foarte simplu”, a spus Lando Norris pentru Auto Motor und Sport, citat de Sky Sports.

Cât încasează Lando Norris

Potrivit site-ului de specialitate Spotrac, Lando Norris încasează pe an 20 milioane de dolari (20.2 milioane de euro), iar colegul său de „trupă”, 15 milioane de dolari (15.1 milioane de euro).

Cel mai bine plătit pilot de Formula 1 rămâne Lewis Hamilton, de la Mercedes. Britanicul încasează 40 milioane de dolari (40.5 milioane de euro). Următorii pe listă sunt Max Verstappen (25 milioane de dolari / 25.3 milioane de euro), Lando Norris și Fernando Alonso (care au același salariu).