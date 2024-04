Formula 1 | Lando Norris, pe cai mari în China!

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) va pleca din pole position în cursa de sprint din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Chinei, programată sâmbătă pe circuitul de la Shanghai.

Norris a reuşit cel mai bun timp în calificările desfăşurate vineri, fiind cronometrat în 1 min 57 sec 940/1000 pe un tur de pistă (5,451 km). El l-a devansat cu 01 sec 261/1000 pe compatriotul său Lewis Hamilton (Mercedes), septuplu campion mondial de Formula 1, pe care îl va avea alături în prima linie a grilei de start.

Spaniolul Fernando Alonso (Aston Martin), înregistrat în 1 min 59 sec 915/1000, va ocupa linia a doua a grilei, alături de campionul mondial en titre, olandezul Max Verstappen (Red Bull), cronometrat în 2 min 00sec 028/1000.

Spaniolul Carlos Sainz Jr (Ferrari) a încheiat calificările cu al cincilea timp (2 min 00sec 214/1000) şi va porni în cursa de sprint din linia a treia, alături de mexicanul Sergio Perez (Red Bull/ 2 min 00 sec 375/1000)

