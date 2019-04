Duminica va avea loc cursa cu numarul 1.000 din Formula 1!

Cursa aniversara va avea loc in China, pe Shanghai International Circuit.

In acest weekend va avea loc cel de-al 1.000-lea Grand Prix din istoria Formulei 1. Desi initial s-a dorit ca aceasta cursa sa fie gazduita de un circuit legendar al intrecerii, precum Silverstone, Monza sau Monaco, s-a decis ca Shanghai International Circuit, care este parte a competitiei fara intrerupere, incepand cu 2004, sa aiba aceasta onoare. Cifra rotunda este insa una contestata de fanii inraiti si de statisticieni, care spun ca in anii ’50 cateva curse de Indianapolis 500 au fost incluse programul si in punctajul F1.

Prima cursa de F1 din istorie a fost British Grand Prix si a avut loc pe 13 mai 1950, pe circuitul de la Silverstone, fiind castigata de Giuseppe Farina, care a condus o Alfa Romeo 158. Cursa cu numarul 500 s-a desfasurat la Adelaide, in Australia, pe 4 noiembrie 1990, iar castigator a fost Nelson Piquet (Benetton - Ford).



Rezultatele primei sesiuni de antrenamente de astazi:

1. Sebastian Vettel (Ferrari) - 1:33,911

2. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:34,167

3. Max Verstappen (Red Bull) - 1:34,334

Rezultatele celei de-a doua sesiuni de antrenamente:

1. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1:33,330

2. Sebastian Vettel (Ferrari) - 1:33,357

3. Max Verstappen (Red Bull) - 1:33,551

RECORDURILE FORMULEI 1:

Echipa cu cele mai multe starturi - Ferrari (972)

Echipa cu cele mai multe starturi consecutive - Ferrari (628)

Echipa cu cele mai multe victorii - Ferrari (235)

Echipa cu cele mai multe victorii intr-un sezon - Mercedes (19 / 2016)

Echipa cu cele mai multe victorii consecutive - McLaren (11 / 1988)

Echipa cu cele mai multe finish-uri pe primele 2 locuri - Ferrari (83 / 8.5%)

Echipa cu cele mai multe podiumuri - Ferrari (566)

Echipa cu cele mai multe podiumuri consecutive - Ferrari (53 / 1999-2002)

Echipa cu cele mai multe plecari din pole position - Ferrari (220 / 22.6%)

Echipa cu cele mai multe pole positions intr-un sezon - Mercedes (21 / 2016)

Echipa cu cele mai multe pole positions consecutive - Williams (24 / 1992-1993)

Echipa cu cele mai multe tururi rapide de pista - Ferrari (249)

Echipa cu cele mai multe puncte acumulate - Ferrari (constructori - 7801.5p / piloti - 8703.27p)

Echipa cu cele mai multe puncte intr-un sezon - Mercedes (765 / 2016)

Echipa cu cele mai multe titluri - Ferrari (16)

Echipa cu cele mai multe titluri consecutive - Ferrari (6)



Pilotul cu cele mai multe inscrieri in curse - Rubens Barrichello (326 / 1993-2011)

Pilotul cu cele mai multe starturi luate - Rubens Barrichello (322 / 1993-2011)

Cel mai tanar pilot - Max Verstappen (17 ani si 166 zile / 2015)

Cel mai batran pilot - Louis Chiron (58 ani si 292 zile / 1958)

Pilotul cu cele mai multe starturi consecutive - Lewis Hamilton (231 / 2007-2019)

Pilotul cu cele mai multe curse pentru aceeasi echipa - Michael Schumacher (179 / Ferrari / 1996-2006)

Pilotul cu cele mai multe victorii - Michael Schumacher (91 / 29.55%)

Pilotul cu cele mai multe victorii intr-un sezon - Michael Schumacher (13 / 2004) si Sebastian Vettel (13 / 2013)

Pilotul cu cele mai multe victorii consecutive - Sebastian Vettel (9 / 2013)

Cel mai tanar castigator al unei curse - Max Verstappen (18 ani si 228 zile / 2016)

Cel mai batran pilot castigator al unei curse - Luigi Fagioli (53 ani si 22 zile / 1951)

Pilotul cu cele mai multe victorii in aceeasi cursa - Michael Schumacher (8 / French GP)

Pilotul cu cele mai multe pole positions obtinute - Lewis Hamilton (84 / 2007-2019)

Pilotul cu cele mai multe pole positions consecutive - Ayrton Senna (8 / 19888-1989)

Pilotul cu cele mai multe pole positions intr-un sezon - Sebastian Vettel (15 / 2011)

Pilotul cu cele mai multe ture rapide - Michael Schumacher (77)

Pilotul cu cele mai multe podiumuri obtinute - Michael Schumacher (155)

Pilotul cu cele mai multe puncte obtinute - Lewis Hamilton (3061)

Pilotul cu cele mai multe puncte intr-un sezon - Lewis Hamilton (408 / 2018)

Pilotul care a condus cele mai multe ture de pista - Michael Schumacher (5111)

Pilotul cu cele mai multe titluri mondiale - Michael Schumacher (7)

Cel mai tanar campion mondial - Sebastian Vettel (23 ani si 134 zile / 2010)