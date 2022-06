Dezastru pentru Ferrari la MP de la Baku. Ambii piloți au abandonat, iar Max Verstappen s-a detașat în clasament

Max Verstappen (Red Bull), deţinător al titlului şi lider al clasamentului piloţilor, a câştigat duminică Marele Premiu al Azerbaidjanului de la Baku, a opta etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

Pornit din pole position, monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a abandonat după 20 de tururi din cauza unei probleme la motor.

Red Bull a reuşit dubla la Baku, locul secund revenindu-i mexicanului Sergio Perez, învingător aici în urmă cu un an. Podiumul a fost completat de britanicul George Russell (Mercedes), pe poziţia patra fiind compatriotul şi coechipierul acestuia, Lewis Hamilton. Pe locul cinci a urcat francezul Pierre Gasly (AlphaTauri), iar pe șase, germanul Sebastian Vettel (Aston Martin).

A tough break for Leclerc as his Baku hopes go up in smoke ????#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/LEYq3hVA8f