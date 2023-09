Fostul pilot german, în vârstă de 36 de ani a decis să se retragă la finalul sezonului 2021-2022, în timp ce se afla în compania echipei Aston Martin.

Sebastian Vettel are în palmares patru campionate consecutive, câștigate în perioada 2010-2013, alături de echipa Red Bull Racing.

Fostul campion mondial a declarat pentru Sky Sports că nu ar exclude o revenire în monopost.

"You'll come back won't you?" ????

"I can't say no because you don't know" ????

An interview you're NOT going to want to miss with Martin Brundle and Sebastian Vettel during our qualifying coverage for the Singapore Grand Prix ???? pic.twitter.com/ZujNcKZKZc