"Asa traieste astazi Schumacher!" 10 oameni se ocupa de supercampionul F1! Informatii de ULTIMA ORA despre Michael la 5 ani dupa accident

Milioane de fani din toata lumea primesc cu sufletul la gura fiecare veste despre Schumacher.

Bild publica in ultimul numar din 2018 detalii despre situatia supercampionului F1. "Asa traieste astazi Schumacher" - e titlul articolului amplu in care jurnalistii germani au incercat sa dezvaluie cat mai multe informatii care n-au fost prezentate publicului.

10 specialisti il asista pe Michael in drumul spre recuperare, iar rezultatele, desi mici, continua sa apara. "Nimic nu forteaza artificial recuperarea lui Schumacher. Nu exista un raspuns clar la intrebarea legata de starea lui actuala", scrie Bild.

"Atunci cand creierul e afectat, asa cum s-a intamplat la Schumacher, nu exista suficiente celule nervoase pentru a fi inlocuite functiile lipsa", a explicat pentru sursa citata Tobias Bonhoffer, o referinta in domeniul neurologiei.

Pana in acest moment, familia Schumacher nu a facut nicio precizare referitoare la starea fostului multiplu campion din Formula 1. Schimacher se afla in prezent la Gand, in Elvetia, unde familia are o casa. Tratamentul sau saptamanal costa in jur de 50 000 de euro. Viata lui Schumacher nu este in pericol in acest moment, sustin surse medicale.