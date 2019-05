A MURIT NIKI LAUDA. Legendarul pilot de Formula 1 avea 70 de ani

Niki Lauda a murit din cauza problemelor de sanatate.

Niki Lauda, legendarul pilot de Formula 1 a murit la varsta de 70 de ani. Decesul lui vine la opt luni dupa ce a fost supus unui transplant de plamani.

Acesta a ramas in istoria Formulei 1 drept unul dintre cei mai respectati piloti. Lauda este campion mondial in 1975 si 1977 cu Ferrari si in 1984 cu McLaren.

Niki Lauda a fost protagonistul unui moment de groaza in istoria acestui sport. El s-a accidentat grav in 1976, in timpul Marelui Premiu al Germaniei, suferind arsuri pe o mare parte din suprafata corpului. Totusi, el a revenit in curse si a concurat la acelasi nivel.

Niki Lauda a luat startul in 171 de curse de-a lungul carierei si a castigat 25 dintre ele.