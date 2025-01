Qarabag a deschis scorul încă din primul minut, prin Leandro Andrade, după ce azerii au profitat de duelurile pierdute de Dawa și Ngezana. FCSB a revenit rapid și a egalat prin Adrian Șut, în minutul 7, după un corner executat de Florin Tănase.

Florin Tănase: "Sunt disponibil pentru meciul cu Manchester United. Putem produce o nouă surpriză!"

FCSB, care a avut și un penalty anulat de VAR, s-a văzut din nou condusă în minutul 41, când Joyskim Dawa și-a trimis mingea în propria poartă. Campioana României a egalat în prelungiri după o nouă fază fixă, de această dată prin David Miculescu. Golul victoriei l-a reușit Adrian Șut, în minutul 73, după un nou corner al lui FCSB.

La finalul meciului de la Baku, Florin Tănase le-a oferit o veste excelentă fanilor FCSB. Mijlocașul a ieșit accidentat în minutul 79, acuzând dureri la coapsă, însă a transmis că va fi disponibil pentru partida cu Manchester United, de joia viitoare.

Mai mult, Tănase, considerat înlocuitorul accidentatului Darius Olaru, a scăpat fără cartonaș galben și a evitat o suspendare contra lui Manchester United. Șeptarul campioanei este convins că echipa sa poate reuși o mare surpriză pe Arena Națională.



"Ne așteptam să fie un meci greu. În Europa League nu există adversar ușor, dar am reușit să facem un meci bun, să marcăm un gol mai mult decât ei, chiar dacă toate golurile noastre au venit din fază fixă. Asta demonstrează forța acestei echipe.



Erorile din defensivă se întâmplă. Sunt colegii noștri. Ne bucurăm că am revenit, am câștigat și am urcat în clasament.



Șut a devenit marcator. Darius Olaru ne lipsește, cu siguranță. Îl așteptăm cât mai rapid lângă noi, dar de aceea suntem atâția în lot. Fiecare, când intră, trebuie să dea tot pentru echipă, iar echipa să performeze.



Am lucrat fazele fixe nu exagerat, dar s-a lucrat. Suntem fericiți că am reușit să luăm cele trei puncte. Nu contează cum marchezi, dacă e fază fixă sau gol din acțiune.



Top 8 în Europa League? Avem mari speranțe. Mai avem un meci pe care îl vom juca în fața a 55.000 de spectatori, care cu siguranță ne vor purta spre victorie. Vom face tot ce e posibil pentru a câștiga și a fi siguri că terminăm în primele 8.



M-am gândit la asta, că riscam să fiu suspendat pentru meciul cu Manchester United. Mă mir că n-am luat. E bine, voi juca, sunt disponibil și pentru meciul cu United. Când știi că la ești un galben distanță, nu te apasă. E un meci pe care toată lumea și-l dorește, dar important e meciul pe care îl joci, nu trebuie să te gândești la următorul meci.



Trebuie să ne autodepășim contra lui Manchester United. Am demonstrat de multe ori că putem face asta și cu siguranță o vom face și la acest joc. Eu cred că putem produce o nouă surpriză. Sper că și voi credeți", a spus Florin Tănase, la Prima Sport.

