Rapid se pregătește de un meci tare în Giulești împotriva Universității Craiova, sâmbătă, de la ora 20:00. La conferința de presă de vineri, Marius Șumudică a prefațat partida, dar a fost întrebat și dacă a urmărit meciul lui FCSB din Europa League împotriva lui Qarabag, câștigat de bucureșteni cu 3-2.

Marius Șumudică: "Îi felicit pe cei de la FCSB pentru victoria cu Qarabag, dar e treaba lor. E o echipă care nu mă interesează"



Șumudică spune că a urmărit partida și nu este neapărat de acord cu cei care susțin că jocul lui FCSB nu a fost extraordinar. Tehnicianul crede că victoria este tot ce contează și felicită FCSB, chiar dacă spune că nu este interesat de rivală.



"Da, am văzut meciul. Au câștigat, nu mai contează... am văzut fel de fel de comentarii pe la televizor, în ziare. Recunosc că citesc și am văzut că au fost dominați. Toată lumea spune că n-au legat nu știu câte pase. Nu mai contează. Dacă ai luat 3 puncte, asta contează. Îi felicit. Mai departe este problema lor. Nu mă interesează și nu stau să discut despre FCSB.



M-am uitat la meci pentru că îmi place fotbalul. Nu comentez eu dacă meritau sau nu să câștige. E treaba lor. Este o echipă care nu mă interesează", a spus Marius Șumudică.

Qarabag - FCSB 2-3

Qarabag a deschis scorul încă din primul minut, prin Leandro Andrade, după ce azerii au profitat de duelurile pierdute de Dawa și Ngezana. FCSB a revenit rapid și a egalat prin Adrian Șut, în minutul 7, după un corner executat de Florin Tănase.

FCSB, care a avut și un penalty anulat de VAR, s-a văzut din nou condusă în minutul 41, când Joyskim Dawa și-a trimis mingea în propria poartă. Campioana României a egalat în prelungiri după o nouă fază fixă, de această dată prin David Miculescu. Golul victoriei l-a reușit Adrian Șut, în minutul 73, după un nou corner al lui FCSB.

QARABAG: Buntic – Matheus Silva, Mustafazade (Vesovic 70), Medina, Jafarguliyev – Julio Romao (Patrick Andrade 70), M. Jankovic – Kashchuk (Bayramov 81), Leandro Andrade (Addai 81), Zoubir – Akhundzade (Gurbanli 81). ANTRENOR: Guran Gurbanov.

– Matheus Silva, Mustafazade (Vesovic 70), Medina, Jafarguliyev – Julio Romao (Patrick Andrade 70), M. Jankovic – Kashchuk (Bayramov 81), Leandro Andrade (Addai 81), Zoubir – Akhundzade (Gurbanli 81). ANTRENOR: Guran Gurbanov. FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Ngezana, Dawa, Radunovic – Baba Alhassan (Edjouma 46), Şut – M. Ştefănescu (Al. Băluţă 46), Fl. Tănase (M. Popescu 79), Miculescu (Al. Musi 62) – Bîrligea (Daniel Popa 90). ANTRENOR: Elias Charalambous

Târnovanu – V. Creţu, Ngezana, Dawa, Radunovic – Baba Alhassan (Edjouma 46), Şut – M. Ştefănescu (Al. Băluţă 46), Fl. Tănase (M. Popescu 79), Miculescu (Al. Musi 62) – Bîrligea (Daniel Popa 90). ANTRENOR: Elias Charalambous Cartonaşe galbene: Julio Romao 39, Patrick Andrade 89, Matheus Silva 90+2 / Baba Alhassan 4, Ngezana 79, V. Creţu 90+3

Julio Romao 39, Patrick Andrade 89, Matheus Silva 90+2 / Baba Alhassan 4, Ngezana 79, V. Creţu 90+3 Arbitri: Filip Glova - Daniel Polacek, Peter Bednar – Lukas Dzivjak

Filip Glova - Daniel Polacek, Peter Bednar – Lukas Dzivjak Arbitri VAR: Michal Ocenas - Martin Dohal (toţi din Slovacia)

FCSB, în Europa League. Rezultate, program și clasament