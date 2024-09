Totul despre RFS, adversara FCSB-ului din Europa League. ”Șase vești bune” pentru campioana României și un mare minus

După ce s-a calificat în faza principală din Europa League, în urma victoriei din dubla manșă cu LASK Linz, din play-off, scor 2-1 la general (1-1 în tur și 1-0 în retur), FCSB este gata de debutul în prima etapă! Bucureștenii vor întâlni joi, 26 septembrie, formația letonă FK RFS Riga.

În faza principală, campioana României le va întâlni, apoi, pe PAOK (3 octombrie), Rangers FC (24 octombrie), FC Midtjylland (7 noiembrie), Olympiacos (29 noiembrie), TSG Hoffenheim (12 decembrie), Qarabag FK (23 ianuarie) și Manchester United (30 ianuarie).

Cine este RFS, adversara FCSB-ului din debutul în faza principală a Europa League

La finalul fazei principale, primele opt clasate se califică direct în optimile de finală din Europa League, în timp ce locurile 9-24 vor disputa faza 16-imilor. Echipele care termină pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate din competițiile europene.

Înainte ca FCSB să debuteze în faza principală din Europa League, contra RFS, Sport.ro vă prezintă totul despre formația din Riga.

Prima adversară a campioanei României este cotată, conform Transfermarkt, la 9.4 milioane de euro, iar, ca o comparație, FCSB este cotată la 36.8 milioane de euro. Pe de altă parte, RFS stă mult mai bine decât bucureștenii în campionat, în prima ligă din Letonia, ocupând locul 1 în clasament, cu 75 de puncte în 29 de meciuri, pe când locul 2, Riga FC, are 69 de puncte, în 30 de partide.

RFS, campioană a Letoniei sezonul trecut și lidera la zi

RFS are un parcurs bun în acest moment, cu doar o înfrângere în 12 meciuri în toate competițiile, singurul eșec fiind înregistrat în play-off-ul Europa League, cu APOEL Nicosia, dar în urma unei duble la finalul căreia a reușit să se califice în faza principală. A cedat cu 1-2 în retur, dar s-a ajuns la penalty-uri și acolo RFS a reușit să își adjudece dubla.

Sezonul trecut, RFS a luat titlul în Letonia, al doilea din istorie, după cel din 2021. Are parte, așadar, de cele mai bune momente din istorie în acești ani, mai ales că în 2019 și 2021 a cucerit și Cupa Letoniei, singurele două de când s-a înființat.

În privința lotului pe care îl are RFS, cel mai bine cotat jucător este Emerson Deocleciano (extremă braziliană în vârstă de 25 de ani), care valorează, conform Transfermarkt, 900.000 de euro. Din fericire pentru FCSB, brazilianul este accidentat și nu va juca în partida de joi, de pe Arena Națională.

”Șase vești bune” pentru FCSB: RFS are șase accidentați

Alte vești bune pentru bucureșteni sunt și acelea că nu vor fi pe teren nici Petr Mares (fundaș lateral ceh, 33 de ani, cotat la 400.000 de euro), Alfusainey Jatta (mijlocaș defensiv gambian, în vârstă de 25 de ani, cotat la 500.000 de euro), Darko Lemajic (atacant sârb, în vârstă de 31 de ani, cotat la 450.000 de euro), Ismael Diomande (atacant ivorian, 20 de ani, cotat la 325.000 de euro), Victor Osuagwu (atacant nigerian, în vârstă de 20 de ani, cotat la 175.000 de euro).

Osuagwu a sosit în vară la RFS, de la Slavia Praga 2, iar în opt meciuri, până să se accidenteze, marcase de trei ori și oferise trei pase decisive pentru clubul leton.

În ceea ce îl privește pe antrenorul adversarei FCSB-ului, acesta este un leton în vârstă de 44 de ani, Viktors Morozs, care se află din decembrie 2019 în club, în primă fază fiind antrenor secund. A fost numit principal în februarie 2020, iar până acum a adunat 202 meciuri (140 de victorii, 36 de egaluri și 26 de eșecuri; 509 goluri marcate și 176 primite).

Transferurile făcute de RFS în vară

În trecut, el a mai antrenat două formații din Letonia, pe Daugavpils și RTU. Ca jucător, antrenorul celor de la RFS a fost legitimat la mai multe cluburi din țara natală, dar și din alte țări, din Bulgaria, la ȚSKA Sofia, Cipru, la Atromitos Geroskipou și PAEEK Kyrenia, și Belarus, la Naftan.

Referitor la transferurile făcute în vară de RFS, în afara nigerianului Victor Osuagwu, la echipă au mai ajuns portarul camerunez Fabrice Ondoa (28 de ani, ex Nimes- Franța, cotat la 200.000 de euro), atacantul georgian Luka Silagadze (25 de ani, ex Liepaja- Letonia), fundașul central leton Daniels Balodis (26 de ani, ex Vamiera- Letonia) și fundașul central leton Niks Sliede (20 de ani, ex Valmiera).

FCSB, încrezătoare înaintea debutului în faza principală a Europa League

În ciuda adversarilor pe care îi va avea în Europa League, tabăra FCSB-ului este încrezătoare în privința unor rezultate pozitive. Gigi Becali speră la un egal cu Manchester United și este convins că echipa lui va învinge pe PAOK, formația pregătită de Răzvan Lucescu, dar și pe Qarabag sau Olympiakos.

Gigi Becali crede că singura echipă care îi va face probleme lui FCSB este Hoffenheim, dar rămâne de văzut câte puncte va acumula, cu adevărat, campioana României. A avut probleme și cu Linz până la urmă, o formație pe care a învins-o la limită, în urma unui gol marcat în minutele de prelungire ale returului din Ghencea.