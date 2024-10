Rangers, pe un butoi de pulbere chiar înaintea partidei cu FCSB! Ce se întâmplă la echipa lui Ianis Hagi

Rangers este pe locul 3 în campionat, cu 16 puncte, la șase puncte de locurile 1 și 2, Celtic și Aberdeen. În același timp, are doar un punct peste locul 4, Dundee United.

Un moment dificil este și în acest sezon, iar, pe lângă situația de pe plan sportiv, conducerea este contestată meci de meci de către suporteri. Echipa la care este legitimat și Ianis Hagi are două eșecuri în ultimele trei meciuri, 1-4 cu Rangers (acasă, în Europa League), 2-0 cu St. Johnstone (acasă, în campionat), iar duminică, 20 octombrie, chiar înaintea jocului cu FCSB, a cedat și contra celor de la Kilmarnock, scor 0-1 (în deplasare, în campionat).

Fanii lui Rangers, reacție înainte partidei cu FCSB din Europa League

La partida cu Kilmarnock, fanii au reacționat și au afișat mesajul: ”Managementul defectuos al echipei trebuie să se oprească și să înceteze acum”.

Antrenorul Philippe Clement a fost întrebat de problemele din afara terenului de fotbal, de la nivelul conducerii lui Rangers, și a răspuns: ”Nu vreau să intru în asta pentru că nu vreau scuze pentru terenuri și alte lucruri.

Trebuie să ne concentrăm asupra noastră, asupra jucătorilor, asupra noilor jucători care vin, să-i aducem la cel mai bun nivel, să ne concentrăm pe jucătorii care sunt aici, să ajungem la cel mai bun nivel și să jucăm mai bine decât am făcut-o astăzi.

Nu am fost mulțumit de meci din prima repriză. Repriza a doua a fost mult mai bună, dar apoi am primit acel gol. Dacă marcam, aveam un sentiment total diferit. Dar nu am făcut suficient pentru a avea acest sentiment, așa că trebuie să învățăm din asta și să fim mai puternici joia și duminica de după, dar și săptămânile care urmează.

Mai avem 30 de meciuri până la final, dar este întotdeauna dezamăgitor să pierdem puncte pentru că vrem să câștigăm toate jocurile. Deci ne concentram pe ce urmează.

Este normal ca fanii să fie nefericiți. Nu există o persoană în staff sau un jucător care să fie fericit după acest joc, după ce a pierdut. Deci este normal. Jucătorii au arătat respect față de suporteri, suporterii au arătat ce au simțit în legătură cu rezultatele și asta e normal.

Trebuie să ne revenim cu rezultatele, acesta este principalul lucru pe care îl vrem. Cred că furia fanilor are de-a face cu o mulțime de lucruri. Așa că voi fi concentrat pe partea sportivă pentru a obține tot ce este mai bun din această echipă.

Vom lucra foarte mult la această echipă și există mult potențial în această echipă. Mult mai mult potențial decât văd oamenii, poate pentru moment. Deci este vorba de a lucra din greu cu ei și de a-i face mai buni”.