Echipa pregătită de Elias Charalambous s-a calificat în Europa League după ce, după șase etape, și-a revendicat locul 10 cu 11 puncte.



FCSB a înregistrat trei victorii (4-1 vs. RFS, 1-0 vs. PAOK și 2-0 vs. Midtjylland), două remize (0-0 vs. Olympiakos, 0-0 vs. Hoffenheim) și un eșec (0-4 vs. Rangers).



Nicolae Dică anticipa succesul lui FCSB din Europa League: ”Se văd roadele”



Nicolae Dică, fost jucător și antrenor la FCSB, susține că se aștepta la succesul grupării roș-albastre din Europa League, mizând pe faptul că Gigi Becali a construit echipa ani de-a rândul.



”Eu cred că a fost un an bun pentru că am avut echipa națională calificată la Euro, cu rezultate bune. FCSB a mers în Europa League și am făcut puncte. Cred că suntem pe un drum bun.



E clar că era bine să avem mai multe echipe în cupele europene, Conference League sau Europa League, dar FCSB ne-a reprezentat cu brio până acum în cupele europene



Mă așteptam. Acolo sunt investiții mari, sunt condiții foarte bune. Acest lot s-a făcut în 3-4 ani de zile, nu peste noapte. Și acum se văd roadele”, a spus Nicolae Dică, potrivit fanatik.



În Europa, pentru FCSB urmează meciul cu Qarabag de joi, 23 februarie, de la ora 19:45.