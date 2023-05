Nebunie la Leverkusen! Jose Mourinho i-a cerut arbitrului să oprească partida. Arde „BayArena”

În minutul 46 al partide, imediat după fluierul de start al reprizei secunde, de către centralul Vinic, ultrașii lui Leverkusen au aruncat cu materiale pirotehnice, iar fumul s-a propagat rapid deasupra stadionului „BayArena”.

Jose Mourinho, alături de staff-ul tehnic al Romei, au început să-i facă semne insistente arbitrului de la centru care, în cele din urmă, a oprit temporar partida, din cauza nebuniei de la peluza fanilor gazdelor.

Vinic a oprit meciul pentru doar două minute, timp în care fanii lui Leverkusen s-au oprit din a mai arunca cu materiale pirotehnice.

Jose Mourinho asked the officials to stop the match as he was unhappy with pyrotechnics from the Leverkusen fans behind his goalkeeper.

The match was stopped for several minutes until conditions improved. pic.twitter.com/i4KVqRD2Yu