Mourinho, un car de nervi după meciul din Rep. Moldova. Ce vedetă l-a scos din minți: "E mereu un risc"

La finalul partidei, managerul Jose Mourinho (60 de ani) a avut un discurs dur. AS Roma nu a impresionat în deplasarea din Republica Moldova. Romelu Lukaku (30 de ani) a marcat golul victorie, în minutul 65, după ce gazdele au egalat în minutul 57. Belgianul a ajuns la 12 goluri consecutive înscrise în Europa League, un record în această competiție. În această serie sunt incluse și reușitele de la Everton și Inter.

Mourinho, nervos după meci

Mourinho le-a reproșat jucătorilor atitudinea pe care au avut-o în prima repriză. De asemenea, el l-a luat la țintă pe mijlocașul Renato Sanches (26 de ani), care a ieșit accidentat în minutul 28:

"Nu mi-a plăcut prima repriză, am fost foarte lenți și lipsiți de agresivitate. Nu am ținut cont de planul tactic, nu am controlat jocul. Golul de 1-0 a fost un miracol, nu meritam să conducem. După ce am fost egalați am reacționat bine, atunci mi-a plăcut ce am văzut.

În final cred că am meritat victoria, asta e cel mai important. Din păcate, la Renato Sanchez există mereu un risc. E foarte greu de înțeles ce se întâmplă cu el. Cei de la Bayern nu au înțeles, nici cei de la PSG, iar acum și noi ne chinuim să-l înțelegem. Nu știm ce se întâmplă.

E un jucător foarte bun, dar are nevoie de continuitate. A avut o pauză de trei zile, ar fi trebuit să joace fără probleme 45 de minute, dar a simțit ceva la mușchi", a declarat Mourinho, pentru Sky Sports.

Renato Sanches a ajuns în vara acestui an în Serie A. AS Roma l-a împrumutat până la finalul sezonului de la PSG. "Giallorossi" au plătit 1 milion de euro pentru împrumutul jucătorului portughez.

VIDEO Rezumatul meciului Sheriff - AS Roma 1-2

Andres Dumitrescu, în grupă cu AS Roma

AS Roma mai împarte Grupa G din Europa League cu Slavia Praga și Servette. Slavia s-a impus în deplasare în prima rundă, scor 2-0. La gruparea din Cehia a evoluat aproape tot meciul fundașul român Andres Dumitrescu (22 de ani).

În a doua rundă, AS Roma va primi vizita celor de la Servette. Slavia Praga va juca și ea acasă, cu Sheriff Tiraspol.