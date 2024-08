Echipa lui Elias Charalambous va primi joi vizita austriecilor pe stadionul ”Steaua” din Ghencea, în returul dublei manșe din play-off-ul preliminariilor UEFA Europa League.

În primul meci dintre FCSB și LASK Linz, cele două echipe au remizat, 1-1.

MM Stoica, anunț înainte de FCSB - LASK Linz: ”Extraordinar”

Mihai Stoica, managerul general FCSB, susține că forma slabă din campionat a roș-albaștrilor nu va interfera cu evoluția campioanei în cupele europene. În SuperLiga, formația lui Charalambous e la egalitate de puncte cu ”lanterna roșie”, Gloria Buzău, cinci, pe locul 15.

”N-are nicio legătură situaţia pe care o avem în campionat şi care este una alarmantă cu ceea ce se întâmplă în cupele europene. Până acum, în cupele europene am fost foarte bine, puteam să fim chiar extraordinar”, a spus Mihai Stoica la televiziunea PrimaSport.

Forma slabă pe care jucătorii campioanei o arată în acest debut de sezon i-a nemulțumit și pe fanii roș-albaștri, care i-au criticat dur pe campioni prin vocea liderului Gheorghe Mustață.

"Nu poate nimeni să rezolve problema asta. Ei trebuie să își revină. Ce caută jucătorii la Steaua (FCSB, n.r.) dacă nu au valoare? Aici trebuie să vină doar fotbaliști. 4-5 jucători nu au ce căuta la echipă. Nu le dau numele, dar va veni și timpul când o să le dau numele”, a spus Mustață, potrivit Fanatik.

Reacția lui Gigi Becali după ce FCSB a ajuns pe locul 15 în SuperLiga

Roș-albaștrii au început actuala stagiune a campionatului cu un egal, 1-1 vs. ”U” Cluj. A mai urmat unul, 2-2 vs. Unirea Slobozia, ulterior a venit și primul eșec: 0-2 vs. Oțelul Galați. Împotriva Farului, din etapa #4 (a treia rundă fiind amânată), FCSB a câștigat cu 3-2. Au mai urmat două eșecuri: 0-1 vs. Poli Iași și 0-2 vs. FC Hermannstadt.

Poziția 15 nu-l sperie însă pe Gigi Becali. Patronul FCSB admite că o victorie e suficientă să ridice echipa câteva poziții bune în clasamentul SuperLigii.

”Dacă batem următorul meci, ajungem la egalitate cu Rapid și la 2 puncte de CFR. La ce să fii supărat?”, a spus Gigi Becali într-o intervenție în direct la televiziunea DigiSport.