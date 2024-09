Manchester United, cel mai tare adversar al FCSB în Europa League. Totul despre unul dintre cele mai cunoscute cluburi de fotbal din lume

Scurt istoric al clubului

Fondat în 1878 sub numele de Newton Heath LYR Football Club, clubul și-a schimbat numele în Manchester United în 1902, după ce a fost salvat de la faliment printr-o investiție financiară substanțială. În 1910, echipa s-a mutat pe stadionul Old Trafford, care rămâne și astăzi casa lor.

Manchester United a cunoscut multe suișuri și coborâșuri de-a lungul decadelor, dar a devenit un nume important în fotbalul englez începând cu anii 1950, sub conducerea antrenorului Matt Busby. Clubul a devenit prima echipă engleză care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1968, doar la zece ani după tragicul accident aviatic de la München, în care și-au pierdut viața opt jucători. Succesul în Europa a marcat începutul ascensiunii lui Manchester United ca o forță majoră în fotbalul mondial.

Culorile clubului

Culorile tradiționale ale lui Manchester United sunt roșu, alb și negru. Tricoul roșu, șortul alb și jambierele negre sunt cele mai cunoscute combinații de echipament, deși clubul a experimentat diferite culori și stiluri de-a lungul timpului. Roșul vibrant este asociat cu porecla "Diavolii Roșii", care provine din anii 1960, când antrenorul Matt Busby a adoptat această denumire inspirată de o echipă de rugby locală. Diavolul roșu a devenit un simbol puternic al clubului, fiind inclus și în emblema acestuia.

Emblema lui Manchester United a evoluat și ea de-a lungul anilor, dar a păstrat elementele esențiale, precum nava, care simbolizează legătura orașului Manchester cu comerțul maritim, și diavolul, care reprezintă spiritul competitiv și agresiv al echipei. Culorile roșu, alb și negru sunt profund înrădăcinate în identitatea clubului și sunt purtate cu mândrie de fani din întreaga lume.

Epoca Ferguson și epoca de aur

Perioada de aur a lui Manchester United este indisolubil legată de numele lui Sir Alex Ferguson, care a condus echipa timp de 26 de ani, din 1986 până în 2013. Sub conducerea sa, Manchester United a devenit unul dintre cele mai de succes cluburi din lume, câștigând un total de 37 de trofee majore.

Ferguson a preluat echipa într-un moment dificil, dar a reușit să transforme rapid clubul într-o forță dominantă în fotbalul englez. Primul mare succes a venit în 1990, când United a câștigat Cupa Angliei, urmat de victoria în Cupa Cupelor UEFA în 1991. Însă adevărata explozie de succes a avut loc în anii '90, odată cu formarea Premier League, când Manchester United a dominat competiția, câștigând de 13 ori titlul de campioană a Angliei sub conducerea lui Ferguson.

Apogeul acestei perioade a fost sezonul 1998-1999, când Manchester United a realizat o performanță unică în fotbalul englez, câștigând "Tripla": Premier League, FA Cup și Liga Campionilor UEFA. Finala Ligii Campionilor din acel an, în care United a învins dramatic pe Bayern Munchen cu două goluri în ultimele minute ale meciului, rămâne una dintre cele mai memorabile momente din istoria fotbalului.

Sub Ferguson, clubul a mai câștigat și alte trofee europene și mondiale, inclusiv încă două Ligi ale Campionilor, în 2008, și Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA. Impactul său asupra clubului este inegalabil, Ferguson fiind considerat unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului.

Participări în cupele europene

Manchester United este un nume de referință în fotbalul european, având o lungă istorie de participări în competițiile continentale. Prima mare realizare a fost în 1968, când United a devenit prima echipă engleză care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, învingând pe Benfica în finală.

Clubul a continuat să fie o prezență constantă în Europa, participând în mod regulat în Liga Campionilor UEFA și alte competiții europene. În 1991, United a câștigat Cupa Cupelor UEFA, iar în 1999 și 2008 au reușit să adauge încă două Ligi ale Campionilor în palmares. De asemenea, au câștigat Supercupa Europei în 1991 și UEFA Europa League în 2017, confirmându-și statutul de unul dintre cele mai de succes cluburi din Europa.

Managerul clubului în 2024

În 2024, managerul lui Manchester United este Erik ten Hag, un antrenor olandez cunoscut pentru stilul său de joc ofensiv și organizarea tactică excelentă. Ten Hag a preluat echipa în 2022 și a reușit să obțină rezultate importante, inclusiv câștigarea Cupei Ligii Engleze în sezonul 2022-2023, ceea ce a pus capăt unei perioade de secetă de trofee pentru club.

Ten Hag este apreciat pentru capacitatea sa de a dezvolta tineri jucători și de a implementa un stil de joc atractiv și eficient. Sub conducerea sa, Manchester United a revenit în lupta pentru titlurile majore, deși sezonul 2023-2024 a fost unul dificil, echipa terminând pe locul 8 în Premier League. Totuși, victoria în FA Cup împotriva rivalilor de la Manchester City a fost un punct de referință, arătând că echipa este capabilă să concureze la cel mai înalt nivel sub conducerea sa.

Curiozități despre club

Recorduri de audiență: Manchester United are o bază de fani uriașă, cu peste 50 de milioane de fani în întreaga lume. Old Trafford, stadionul lor, are o capacitate de peste 74.000 de locuri și este cunoscut sub numele de "Teatrul Viselor".

Accidentul de la München: În 1958, echipa a fost implicată într-un tragic accident aviatic la München, în care au pierit opt jucători. Această tragedie a marcat profund clubul și fanii săi.

Fără transferuri directe cu Liverpool: De la începutul anilor 1960, niciun jucător nu a fost transferat direct între Manchester United și rivalii lor istorici, Liverpool.

Primul club englez listat la bursă: În 1991, Manchester United a devenit primul club de fotbal englez listat la bursa din Londra, marcând un pas important în comercializarea sportului.

Diavolii Roșii: Porecla clubului, "Diavolii Roșii", provine de la o echipă de rugby din Salford, care purta aceeași denumire.