Campioana României s-a impus grație golurilor marcate de Florin Tănase - minutul 16, lovitură liberă deviată de zid - și Daniel Bîrligea - minutul 46. A doua reușită a venit după o degajare greșită a portarului de la Midtjylland. FCSB are 9 puncte după primele 4 etape din Europa League.

Ce a declarat Mihai Popescu după victoria cu Midtjylland

Gigi Becali a vorbit la superlativ despre Mihai Popescu, fundașul central care a făcut echipă cu Siyabonga Ngezana, în apărare.

"Mihai Popescu, ce să mai… cel mai bun transfer ăsta a fost, cel mai bun jucător pe care l-am adus!", a spus Gigi Becali pentru gsp.ro.

Fotbalistul a avut o reacție după victoria din Europa League, explicând că echipa nu se gândește încă la calificare, până nu se încheie toate meciurile din grupă.

"Ştiam că Midtjylland este o echipă puternică şi că joacă mai direct, aşa că am pregătit meciul cum s-a văzut. Mă bucur că ne-a ieşit şi am luat cele trei puncte. Am luptat împreună şi am arătat că suntem un grup unit azi. Avem 9 puncte, probabil nimeni nu se aştepta la acest parcurs, dar mă bucur că suntem într-o pasă foarte bună. Am făcut un pas important pentru calificare, dar încă nu am realizat nimic. Mai avem multe meciuri de disputat şi sperăm să obţinem cât mai multe puncte", a afirmat fundaşul.

"Am vorbit cu Bîrligea pe teren, chiar l-am întrebat dacă a dat un gol mai uşor decât cel de azi. Mă bucur pentru el, este într-o formă bună, marchează şi ajută echipa, sper să o ţină tot aşa. Noi încercăm să facem faţă pe toate fronturile şi sunt sigur că uşor-uşor o să urcăm şi în campionat", a spus fundașul central.