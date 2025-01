Gurban Gurbanov (52 de ani), cel care o antrenează pe Qarabag încă din 2008 și care a câștigat 10 titluri de campion în Azerbaidjan, a prefațat meciul cu FCSB într-o conferință de presă susținută miercuri, la Baku.

Chiar dacă echipa sa se află pe locul 33 în Europa League, cu doar 3 puncte în 6 etape și este ca și eliminată din competiție, Gurbanov spune că vizează victoria contra celor de la FCSB.



"Este primul meci european al anului. Este foarte important să fim pregătiți pe deplin pentru acest joc. FCSB este o echipă care a obținut rezultate foarte bune, iar fotbalul românesc mereu s-a remarcat prin seriozitate și multă muncă. Suntem pregătiți pentru o luptă importantă mâine și vrem să obținem victoria", a spus Gurban Gurbanov, la conferința de presă.



Unul dintre reporterii prezenți la conferință l-a întrebat pe antrenorul lui Qarabag și ce părere are despre declarațiile lui Gigi Becali, conform cărora FCSB va reuși să se impună la Baku.



"E normal, așa e în sport. Fiecare adversar poate da orice declarație dorește. Fiecare o face în propriul stil. Și noi vrem să îi învingem. Nu am nimic de spus", a răspuns Gurbanov.



FCSB se află pe locul 10 în Europa League, cu 11 puncte în 6 etape, iar poziția campioanei României este una meritată, crede tehnicianul azerilor.



"Am abordat toate meciurile cu seriozitate. Nu am discriminat în vreun fel adversarele întâlnite până acum în Europa League. Consider că rezultatele lui FCSB din acest sezon sunt normale. Rezultatele sunt justificate de modul în care au jucat", a mai spus Gurbanov.

Qarabag, în Europa League. Rezultate și program



26 septembrie: Tottenham - Qarabag 3-0

3 octombrie: Qarabag - Malmo 1-2

24 octombrie: Qarabag - Ajax 0-3

7 noiembrie: Bodo/Glimt - Qarabag 1-2

28 noiembrie: Qarabag - Olympique Lyon 1-4

12 decembrie: Elfsborg - Qarabag 1-0

23 ianuarie: Qarabag - FCSB

30 ianuarie: Olympiacos - Qarabag



În campionatul din Azerbaidjan, Qarabag este lider autoritar, cu 50 de puncte în 19 etape. Pe podium mai sunt Araz (39p) și Zira (33p).

