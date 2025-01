Partida contează pentru etapa a șaptea din faza grupelor Europa League și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Florin Prunea îl pune la zid pe un fotbalist de la FCSB: "Nu marchează"



Înaintea acestei confruntări, Florin Prunea, fostul portar al naționalei României, l-a criticat pe David Miculescu, atacantul de 23 de ani al FCSB, pentru lipsa de constanță în evoluțiile sale. Prunea a declarat că jucătorul nu și-a justificat până acum transferul la vicecampioana României.



"Miculescu a avut și momente bune, și momente mai puțin bune. Din păcate, nu are constanță. Sigur, putem spune că mai are potențial de creștere, dar timpul trece, are deja 23 de ani. Nu marchează, iar pentru asta a fost adus la FCSB și s-a plătit o sumă importantă. Este momentul să confirme", a spus Florin Prunea, la Digi Sport.



David Miculescu a strâns până acum 126 de meciuri în tricoul roș-albastru, reușind să înscrie de 17 ori și să ofere 5 pase decisive.



Programul complet al FCSB în Europa League