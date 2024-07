Florin Maxim, iritat după Corvinul - Rijeka 0-0: "Doar la noi se pun întrebările astea / Să vă dați seama cu mentalitate au!"

Deși Rijeka a avut o posesie ceva mai bună, vicecampioana Croației nu a pus mari probleme pe faza de atac, un singur șut fiind trimis pe spațiul porții lui Ștefan Lefter. Corvinul Hunedoara a avut o nouă prestație onorabilă și păstrează șanse reale pentru calificarea în turul al treilea din Europa League.

Florin Maxim, după Corvinul - Rijeka 0-0: "Păstrăm șanse pentru calificare"

La conferința de presă de după meci, Florin Maxim a concluzionat că echipa sa păstrează șanse pentru calificarea în turul 3 preliminar din Europa League. Antrenorul Corvinului a subliniat că meciul de la Sibiu a fost unul echilibrat.

"Era un meci așa cum ne așteptam. I-am întâlnit în primul lor meci al sezonului. Știam că Rijeka e foarte agresivă de la mijloc în sus și s-a adeverit. Per ansamblu, prima repriză cred că a fost a noastră, a doua a fost puțin echilibrată. I-am băgat în joc la două faze când trebuia să gândim diferit fazele. A fost o minge la Manolache și una la Fane. Un meci echilibrat cu două echipe bune, care au jucat fotbal. Păstrăm șansele pentru calificare.

Nu avem nimic de pierdut. Trebuie să ne jucăm șansa, să jucăm un fotbal plăcut. Tot le spun băieților că fotbaliștii mari cam asta fac, transpun antrenamentul în joc. Nu e nicio teamă, nu ne mănâncă balaurii în meciurile oficiale. Vreau să fim mai încrezători în ceea ce putem da", a spus Florin Maxim, la conferința de presă.

"Rijeka are ofertă de 5 milioane pentru un jucător și salariu de 1,2 milioane. Jucătorul nu vrea să plece"

În momentul în care a fost întrebat de ce golgheterul hunedorenilor din Europa League, Marius Lupu, a început meciul pe banca de rezerve, Florin Maxim a fost ușor iritat. Ulterior, tehnicianul a dezvăluit oferta uriașă primită de Rijeka pentru un jucător tocmai pentru a demonstra nivelul ridicat al croaților.

"De ce a fost Marius Lupu rezervă? Doar la noi se pun întrebările acestea. Hai să vă spun. Rijeka are câte 3 jucători pe poziție și încă 10 juniori născuți 2006-2007. Paksi avea la fel, câte 3 jucători pe aceeași poziție. Din considerente tactice am gândit jocul în funcție de adversari. Doar la noi sunt titulari de drept și trebuie să joace. Dacă a dat gol etapa trecută și merge în discotecă după, trebuie să-l băgăm pentru că a dat 3 goluri. Trebuie să ne înțelegem rolul. Eu cred în acești jucători, suntem un lot și trebuie să aleg primul 11 și schimbările. Eu nu sunt adeptul schimbărilor atât timp cât lucrurile merg. Refertitor strict la Lupu, așa am gândit-o. Lupu și Bradu au și răcit puțin în această dimineață. Am fost forțat de această schimbare, dar Lupu a intrat, și-a făcut treaba și mergem mai departe.

Sunt niște jucători tineri la Rijeka. Chiar am discutat cu antrenorul lor câteva minute și l-am felicitat. Are un lot tânăr. Are ofertă pe un jucător de 5 milioane de euro și salariu pentru jucător de 1,2 milioane. Jucătorul nu vrea să plece. Oferta e din Qatar. Ca să vă dați seama ce mentalitate au acești jucători! Adică refuză un salariu de 1,2 milioane și un transfer de 5 milioane petnru club. Clubul l-a introdus, nu l-a ținut pe margine. E un club corect, chiar dacă nu se pot pune cu Dinamo Zagreb. Obiectivele sunt să crească tinerii corect și să le ofere meciuri internaționale, să fie pe o tarabă. Poate dacă îi vedeam la liga a doua, poate nu ne atrăgeau atenția, dar joacă într-un sistem la o echipă care a terminat pe locul 2, deci au o marjă de progres", a mai spus Florin Maxim.

Returul dintre Rijeka și Corvinul Hunedoara este programat joi, 1 august, de la ora 21:00, pe Stadion HNK Rijeka.

Învingătoarea din duelul Corvinul Hunedoara - Rijeka se va califica în turul 3 preliminar din Europa League, unde va înfrunta câștigătoarea din duelul Sheriff Tiraspol - Elfsborg (0-1, în tur).

Pierzătoarea din duelul Corvinul Hunedoara - Rijeka va coborî în turul 3 preliminar din Conference League, unde va înfrunta câștigătoarea din duelul Milsami Orhei - Astana (1-1, în tur).