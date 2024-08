Imediat după meciul din Ghencea, decis de golul lui Darius Olaru din minutul 90+3, Gigi Becali a anunțat că Elias Charalambous va încasa o primă de 200.000 de euro pentru calificarea în faza principală din Europa League.

Elias Charalambous, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League: "Banii, pe locul 2. Aceste momente nu pot fi cumpărate"

La conferința de presă, un reporter i-a transmis tehnicianului campioanei că este mai bogat cu 200.000 de euro, însă cipriotul a transmis în mai multe rânduri că banii nu sunt o prioritate pentru el în momentul de față.

"Sunt mai bogat? Mă cunoașteți foarte bine. În astfel de momente, banii nu fac diferența. Momente ca acestea sau precum cele din sezonul trecut, când am câștigat titlul, nu pot fi cumpărate cu bani. Suntem în grupele Europa League. Pentru mine e prima dată, pentru unii antrenori e prima dată. Aceste momente nu pot fi cumpărate! Cel mai important e momentul pe care îl trăim. Banii sunt importanți, dar sunt pe locul 2", a spus Elias Charalambous.

Ulterior, antrenorul de la FCSB s-a aprins, arătându-se deranjat că din sală au apărut unele zâmbete la auzul declarațiilor sale.

"Nu știu de ce râdeți. Eu așa văd viața. Poate voi vedeți viața diferit, cu bani. Eu nu pun banii pe primul loc, ci alte lucruri. Dacă vedeți situația diferit, puteți să râdeți", a mai spus cipriotul.

FCSB își află astăzi, de la ora 14:00, oponentele din faza principală a Europa League. AICI lista posibilelor adversare.

Gigi Becali: "Este o recompensă pentru cât a fost de criticat"

Gigi Becali a dezvăluit faptul că va oferi, în urma calificării în Europa League, o primă de 200.000 de euro antrenorului principal Elias Charalambous.

"(n.r. oferiți prime?) Le au în contract. Elias Charalambous, pentru Europa League are 200.000.

La Champions League era 300.000 și 100.000 la Conference. Eu am vrut, el nici nu a cerut! Nici nu a comentat contractul. Fă-l și-l semnez. Are și Pintilii, dar nu așa mare. Eu am făcut asta pentru el, știți de ce? Ca un fel de recompensă pentru cât a fost criticat", a spus Gigi Becali la DigiSport.