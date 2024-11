Campioana României a debutat cu dreptul în competiția europeană, după 4-1 cu RFS la București. A urmat victoria de la Salonic cu PAOK, scor 1-0, și înfrângerea cu Rangers, 0-4. În ultima etapă din Europa League, roș-albaștrii au câștigat pe Arena Națională cu 2-0 în fața lui Midtjylland.

Pentru FCSB urmează meciul cu Olympiakos de joi, 28 noiembrie, de la ora 22:00. Confruntarea va conta pentru etapa #5 din Europa League și va putea fi urmărită și în format LIVE TEXT atât pe www.sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Olympiacos are trei victorii consecutive în campionat și se situează în vârful clasamentului cu 24 de puncte, la o lungime distanță de ocupanta locului secund, PAOK, și la două de Panathinaikos, care completează podiumul.

Elias Charalambous a vorbit despre confruntarea cu Olympiacos

Elias Charalambous a vorbit în conferința de presă susținută înaintea duelului de pe Arena Națională despre importanța sa, dar și despre obiectivul pe care îl are echipa.

"Jucăm cu unul dintre cele mai puternice cluburi din Grecia. Va fi un meci dificil. Am văzut-o pe Olympiacos la derby-ul din Grecia. Cel mai important va fi cum vom fi noi în meci.

Am arătat că meciurile din Europa ne priesc. Știm că va fi un stadion plin. Sperăm să-i răsplătim pe teren (n.r. pe fani). Toată lumea din acest club vrea să câștigăm acest meci. Suporterii vor crea o atmosferă extraordinară.

Fiecare meci e diferit. Analizăm cum o facem tot timpul, vom încerca să câștigăm meciul. Cred că am jucat și cu alte echipe bune. Sper ca mâine să fim în cea mai bună formă.

E un nou drum în acest sezon. Mâine vom încerca să câștigăm meciul. Într-un meci nu îți arăți nivelul. Este un test bun pentru noi. Dacă vorbim de accidentări, eu cred că noi suntem echipa cu cele mai multe. Noi suntem pregătiți pentru meciurile grele.

Eu am jucat în Grecia trei ani, am mulți prieteni. Am mulți prieteni care vor veni mâine la meci, sper să îi fac fericiți. Ei au mulți jucători cu calitate. Trebuie să ne și apărăm ca să facem un meci bun", a declarat Elias Charalambous.