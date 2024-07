Declarațiile lui Zeljko Sopic înainte de Corvinul - Rijeka: ”Sunt în Liga 2 doar din cauza regulamentului lor nebun!”

Primul meci se va desfășura la Sibiu, în timp ce returul este programat pe 1 august.

Zeljko Sopic: ”Corvinul este în liga a doua doar din cauza regulamentului lor nebun!”

Înaintea meciului de la Sibiu, Zeljko Sopic, antrenorul celor de la Rijeka, a analizat echipa din Liga 2 și a tras concluziile. Tehnicianul se așteaptă la un meci extrem de dificil, chiar dacă Rijeka este dată favorită certă. Totuși, Sopic spune că are încredere că echipa sa se va califica în turul trei preliminar din Europa League.

Antrenorul croat a avut cuvinte pentru elevii lui Florin Maxim înantea duelului de la Sibiu.

”Suntem la început de sezon, iar, din ce am văzut în media, acest meci este unul simplu pentru noi. Nu cred că este cazul. Corvinul este în liga a doua doar din cauza regulamentului lor nebun în legătură cu privatizarea cluburilor. Ne așteaptă un meci dificil, dar trebuie să obținem calificarea. Dacă nu din primul meci, atunci în ambele meciuri.

Am schimbat unele lucruri, vor putea fi văzute în primul meci. Cred că spre deosebire de ultimul an, avem mai multă energie, avem un lot mai tânăr, mai motivați. Ne lipsește puțin mai multă experiență. Asta este situația. Nu mă plâng, cred că băieții sunt pregătiți să treacă de acest obstacol. Am încredere în ei, ne-am pregătit bine și vom încerca să arătăm acest lucru în România.

Corvinul are un atacant foarte bun, care aduce puțin cu Petkovic și căruia îi place să pătrundă în careu. Au extreme rapide și un căpitan experimentat, un fundaș stânga foarte bun. Am văzut meciul lor cu Paksi și meciul din Supercupă cu FCSB. Sunt o echipă bună care pot pune multe probleme, dacă scapă pe contraatac. Trebuie să dominăm din primul minut, să păstrăm posesia mingii și să profităm de ocaziile pe care ni le creăm”, a spus Zeljko Sopic, potrivit novilist.hr.

Corvinul Hunedoara poate promova la finalul sezonului

Echipa lui Florin Maxim poate promova încă din acest sezon, după ultima decizie a ”federalilor”. În momentul de față, Corvinul nu poate promova în Superliga României din cauza formei de organizare. ”Corbii” au făcut demersuri să își schimbe forma juridică, însă dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, nu ar fi putut evolua în competițiile europene, având în vedere că sezonul trecut, când au câștigat Cupa, echipa era înregistrată la UEFA sub o altă titulatură.

Federația Română de Fotbal a decis în cadrul Comitetului Executiv din 23 iulie faptul că primele două partide pe care Corvinul Hunedoara le are programate în noul sezon din Liga 2 vor fi amânate astfel încât, în cazul în care echipa pregătită de Florin Maxim va părăsi preliminariile competițiilor europene înainte de etapa a treia din Liga 2, să își poată modifica forma juridică și să poată promova în Superliga României încă de la finalul sezonului viitor.

”Aprobă cu unanimitate de voturi amânarea primelor două jocuri ale CS Corvinul 1921 Hunedoara din cadrul Ligii a 2-a, astfel încât, în situația în care clubul părăsește competițiile europene anterior etapei a 3-a din cadrul Ligii a 2-a, să se poată aproba solicitarea sa privind modificarea formei juridice”, se arată în decizia Federației Române de Fotbal.