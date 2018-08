Declaratia surprinzatoare a lui Hagi dupa ce Viitorul a fost egalata de la 2-0: "Sunt multumit de tot!" Scorul pe care pariaza la retur

Viitorul 2-2 Vitesse | Campioana din urma cu 2 ani din Liga 1 a ratat ocazia unei victorii importante in fata olandezilor de la Vitesse.

Antrenorul celor de la Viitorul, Gica Hagi, s-a declarat multumit de jocul echipei sale, desi Viitorul a condus cu 2-0 iar acum este obligata sa marcheze in Olanda pentru a spera la calificare.

"Multumit de tot ce s-a intamplat pe teren. Asta-i fotbalul, am aratat inca o data ca stim sa jucam fotbal. meciul cred eu ca e deschis. Mai avem a doua repriza la ei.



Suntem increzator pentru ca echipa a aratat ca are potential. Speram sa producem o surpriza foarte mare la ei. Poate facem un 3-3, cum am facut la Craiova" a spus Gica Hagi in conferinta de presa.