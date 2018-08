VIITORUL 2-2 VITESSE | Viitorul a condus cu 2-0 si a fost egalata! Dragus a reusit dubla!

Urmarim si comentam impreuna VIITORUL - VITESSE pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

VIITORUL 2-2 VITESSE

FINAL DE MECI! Viitorul a condus cu 2-0, insa sperantele victoriei i-au fost spulberate de reusitele lui Matvz si Linssen! Echipa antrenata de Gica Hagi a terminat partida in 10, dupa ce Artean a fost eliminat in minutul 79.

Min 90+2. Lovitura libera pentru Vitesse! Mingea ajunge in bratele portarului Cojocaru!

Min 90+1. Sut de la distanta al lui Ianis Hagi! Balonul trece mult pe langa poarta!

Min 83. DOUA OCAZII URIASE pentru Vitesse! O bara si o minge respinsa fabulos de Cojocaru!

Min 79. CARTONAS ROSU pentru Artean, dupa o intrare neregulamentara! Viitorul termina partida in 10!

Min 77. Sut periculos al lui Houri, care trece pe langa poarta lui Eduardo!

Min 76. De Nooijer trimite in fata portii olandeze, insa acolo nu se afla niciun coechipier

Min 72. GOOOL VITESSE! Olandezii restabilesc egalitate dupa reusita lui Linssen! Acesta trimite cu capul in poarta lui Cojocaru!

Min 70. Ocazie mare pentru Viitorul, insa jucatorii formatiei constantene se incurca in fata portii aparate de Eduardo, iar in cele din urma Achim trimite peste poarta!

Min 66. Cojocaru intervine miraculos la un sut al lui Matavz, autorul golului olandezilor

Min 59. De Nooijer vede cartonasul galben. Vitesse obtine lovitura libera, insa balonul ajunge direct in bratele portarului roman

Min 58. Centrare buna a olandezilor, insa Cojocaru este acolo si prinde balonul!

Min 54. GOOOL VITESSE! Matvz reuseste sa reduca din diferenta la doar 5 minute dupa dubla lui Dragus!

Min 49. GOOOL VIITORUL! Dragus reuseste dubla, dupa o pasa minunata a lui Achim si face meciul carierei!

Min 46. Incepe repriza a doua! Viitorul intra in avantaj in partea a doua a jocului!

PAUZA!

Min 45+1. Sut bun din lovitura libera trimis de Buttner pe poarta aparata de Cojocaru! Portarul roman respinge perfect!

Min 44. GOOOL VIITORUL! Dragus reuseste sa inscrie in poarta aparata de Eduardo dupa un balon primit de la Baluta, iar echipa antrenata de Hagi trece in avantaj!

Min 41. Ianis Hagi incearca sa suteze de la distanta, insa mingea trece peste poarta!

Min 36. Ocazie mare pentru Vitesse! Matavs loveste balonul cu capul, dar mingea trece putin pe langa poarta

Min 35. Corner executat de Ianis Hagi! Mingea ajunge in careu, insa este respinsa de olandezi

Min 30. Matan este scos pe targa de pe teren si nu mai poate continua partida, dupa ce s-a prabusit pe teren! Hagi trebuie sa faca prima modificare. Intra Houri!

Min 28. Dragus scapa spre poarta olandeza, trimite in careu, insa apararea celor de la Vitesse este acolo si respinge un balon care putea fi periculos

Min 26. Interventie salvatoare a lui Mladen la minge periculoasa pentru poarta lui Cojocaru, trimisa in careu de Beerens

Min 24. Centrare buna a lui Matan, mingea il cauta pe Vina, insa este respinsa de apararea olandeza

Min 15. Un noua minge trimisa de Bruns ajunge in fata portii Viitorului, insa Cojocaru respinge

Min 11. Sut peste poarta al lui Vina!

Min 5. Faza periculoasa la poarta aparata de Cojocaru! Bruns nu ajunge la timp la mingea trimisa de coechipierul Buttner in careul constantean

A inceput meciul de la Ovidiu, in care Viitorul isi joaca sansa de a trece de turul doi preliminar al Europa League!

Echipele de start:

Viitorul: Cojocaru - Lima, Tiru, Mladen, De Nooijer - Achim, Baluta, Vina - I Hagi, Dragus, Matan

Vitesse: Eduardo - Karavaev, Thelander, Clarke-Salter - Foor, Serero - Beerens, Bruns, Linssen - Matavz

VIITORUL - VITESSE, ora 18:00, in turul doi preliminar al Europa League. Echipa lui Gica Hagi a trecut deja de un tur in preliminariile Europa League, i-a invins pe Racing Union din Luxemburg.

Gica Hagi este increzator inaintea dublei cu olandezii si afirma ca ambele meciuri vor fi unele spectaculoase deoarece cele doua echipe practica un fotbal ofensiv.

"E un meci dificil din toate punctele de vedere pentru ca intalnim un adversar bun, din Olanda. Adversarul e bun pe contraatac. Noua ne place sa atacam, sa jucam fotbal si cred ca vor fi doua meciuri frumoase. Trebuie sa jucam la rezultat, speram sa trecem de acest tur", a declarat Gica Hagi inaintea partidei cu Vitesse.

"Se vede ca esti roman. Esti negativist :). Nu ne place sa pierdem, dar noi am avut multe ocazii la meciul cu Calarasi", a fost reactia amuzanta a lui Gica Hagi atunci cand un reporter l-a intrebat despre prestatia lui Ianis Hagi din primul meci de campionat.

Vitesse a mai fost in Romania in doua randuri. Olandezii i-au eliminat pe Rapid in 2002, dar au fost eliminati de Petrolul in urma cu cinci sezoane.

Echipele probabile:



FC Viitorul: Cojocaru - Mladen, Hodorogea, Tiru, De Nooijer - Achim, Baluta, Vana - I. Hagi, Vodut, Dragus



Vitesse Arnhem: Eduardo - Karavaev, Thelander, Clark, Buttner - Serero, Bruns, Bero - Linssen, Matavz, Beerens